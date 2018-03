Benji & Fede | scherzo di Federico Rossi a Benjamin Mascolo a Le Iene Video | “Mi sono

Benji & Fede - Siamo solo Noise/ L'album al numero 1 della classifica Fimi/Gfk - va avanti l'Inside Tour : Benji & Fede, Siamo solo Noise: L'album del duo è al numero 1 della classifica Fimi/Gfk. I due sono ora pronti ad andare avanti con l'Inside Tour, felicissimi di quanto ottenuto fino ad ora.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 23:09:00 GMT)

Hit parade : primi Benji & Fede poi Tedua : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Podio quasi tutto nuovo nella classifica Fimi/Gfk di questa settimana degli album più venduti in Italia. Esordiscono in testa infatti Benji & Fede con il loro terzo album Siamo ...

Siamo solo noise di Benji & Fede travolge la classifica Fimi del 9 marzo e scalza Sfera Ebbasta : la top10 settimanale : Siamo solo noise di Benji & Fede debutta al primo posto della classifica Fimi del 9 marzo, come ampiamente prevedibile: il duo nato su Youtube che negli ultimi anni si è imposto come vero e proprio fenomeno commerciale conquista l'ennesimo primato tra le vendite dei dischi in Italia con l'ultimo album di inediti, il terzo in carriera. Siamo solo noise, che già si appresta ad entrare nello slang adolescenziale grazie all'enorme battage ...

Benji & Fede al Lingotto - Sinatra - una voce - una leggenda : ... uomini, donne, salute, notizie , vere e false, ' per 'GiovedìScienza': un'analisi del rapporto tra scienza, tecnologia e opinione pubblica in Italia, con particolare attenzione alla salute e alle ...

Benji & Fede ci raccontano il dietro le quinte di “Siamo Solo Noise” e di un incontro speciale con un certo Ed : Noi di MTV abbiamo incontrato Benji & Fede in occasione della presentazione del loro nuovo, attesissimo album “Siamo Solo noise”, disponibile ovunque dal 2 marzo. Fare quattro chiacchiere con loro è sempre una gioia, soprattutto quando non vedono l’ora di raccontare tutto l’orgoglio e la soddisfazione per il loro nuovo progetto discografico. Nella video intervista qui di seguito Benji & Fede ci hanno raccontato ...

Benji & Fede : 'Siamo cresciuti e adesso possiamo sperimentare cose nuove' : Che sono più orientati allo streaming. B: Però non sarà mai la stessa cosa. Per quanto lo streaming avrà il sopravvento la forma fisica non si perderà mai. È come il libro, io leggo anche eBook ma ...

Il ritorno di Benji & Fede : Abbiamo dimostrato di non essere meteore : Intanto sono già sette anni che Benji & Fede, ossia il moro Benjamin Mascolo e il biondo Federico Rossi, fanno musica e hanno successo. Un'eternità, visti i tempi spicci di quest'era musicale. Eppure per tanto tempo sono stati (e sono inspiegabilmente tuttora) considerati meteore destinate a scomparire in fretta. «Perciò Abbiamo intitolato Siamo solo noise il nostro nuovo album», dicono senza precisare che è ...

Buon compleanno Federico Rossi : festeggia aspettando “Siamo Solo Noise” di Benji & Fede : Tanti, tanti auguri a Federico Rossi: oggi compie 24 anni! Quale modo migliore di festeggiare se non con l’arrivo di un nuovo singolo e un nuovo album? Ti raccontiamo nel video cos’hanno in serbo Benji & Fede per i pRossimi giorni. [arc id=”9484ba6d-b04f-4c51-87c6-7ff8f7da785e”] Se sei curioso di approfondire la tracklist di “Siamo Solo Noise“, qui trovi i titoli delle canzoni per ogni versione del ...

Benji & Fede : ecco la tracklist di “Siamo Solo Noise” : Il nuovo album di Benji & Fede “Siamo Solo noise” – clicca qui per scoprire perché si intitola così – verrà pubblicato venerdì 2 marzo e sarà disponibile in 2 versioni, una standard e deluxe, oltre a quella digitale e LP. Curioso di sapere quale sarà la tracklist del disco? eccoti accontentato! Standard (12 canzoni) Da grande Incendio On Demand feat. Shade Niente di speciale XX settembre Sempre Moscow mule Siamo ...

Benji & Fede hanno spiegato perché il nuovo album si intitola “Siamo Solo Noise” : Nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio Benji & Fede hanno annunciato al mondo intero l’uscita del loro nuovo album di inediti “Siamo Solo noise”, in arrivo venerdì 2 marzo. Se sei tra i fan che si sono domandati perché è stato scelto proprio questo titolo, il video che hanno postato Benji & Fede sui loro social fa proprio al caso tuo. Nella clip i due ragazzi spiegano molto bene il motivo della loro ...

Benji & Fede : il nuovo album “Siamo Solo Noise” arriverà a marzo : Benji & Fede hanno svelato titolo e data di uscita del loro nuovo album di inediti. Si chiama “Siamo Solo Noise” e sarà disponibile ovunque da venerdì 2 marzo. Il nostro nuovo album – Siamo Solo Noise – Fuori dal 2 marzo in tutti i negozi di dischi. #SiamoSoloNoise pic.twitter.com/4ClHWcbm5W — Benji & Fede (@BenjieFede) 15 febbraio 2018 Il grande annuncio è stato dato nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio da ...

Benji & Fede hanno cantato per i bambini del Policlinico di Modena : Qualche giorno fa Benji & Fede hanno compiuto uno splendido gesto, che dimostra il loro grande cuore. via GIPHY I due ragazzi hanno incontrato i piccoli pazienti ricoverati al Policlinico di Modena e hanno cantato e suonato per loro “Buona fortuna”, il loro ultimo singolo che anticipa di qualche tempo il nuovo album di inediti. Non ci sono parole per descrivere la bellezza e dolcezza di questo incontro, bastano le immagini e i ...

“’90 Special” - le Lollipop - Benji&Fede e gli Eiffel 65 ospiti della prima puntata : ROMA – Mercoledì 17 gennaio, in diretta in prima serata su Italia 1, arriva “’90 Special”, il nuovo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio.In un clima di grande festa, per cinque puntate, “’90 Special” ripercorrerà i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli […] L'articolo “’90 Special”, le Lollipop, Benji&Fede e gli Eiffel 65 ospiti della prima puntata sembra essere il primo su ...

WIND CAPODANNO IN MUSICA / In diretta su Canale 5 : Riki - Gabbani - Benji & Fede ed Ermal Meta : WIND CAPODANNO in MUSICA, in diretta su Canale 5: ospiti Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gabry Ponte, Riki, Noemi, Anna Tatangelo. Federica Panicucci conduce (oggi, domenica 31 dicembre)(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 21:19:00 GMT)