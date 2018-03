Belen Rodriguez e Iannone | svelato il cachet preso a C’è posta per te

Belen Rodriguez-Valentino Rossi? La showgirl risponde così : 1/8 Foto Instagram ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone : “Un figlio prima o poi arriverà” : Non poteva che essere esplosivo l’incontro/scontro andato in onda durante la puntata di C’e posta per te di sabato 10 marzo: ai veri Belén Rodríguez e Andrea Iannone se ne sono infatti accostati due falsi, impersonati da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Dall’occasione, poi, è scaturita anche una strana intervista reciproca tra tutti e quattro – pubblicata su Chi nel numero in edicola il 14 marzo – e, per quanto il ...

“Di solito non ce l’ho”. Belen Rodriguez incinta - nuovi indizi. La notizia della presunta gravidanza dell’argentina ha fatto impazzire il gossip. Solo che fino a oggi lei non si era ancora pronunciata… Le sue ultime dichiarazioni fanno pensare a una cosa e basta : Belen Rodriguez è incinta o non è incinta? Da quando sul settimanale NuovoTv, è uscito quell’articolo, il mondo del gossip è impazzito. Arriverà davvero un fratellino per Santiago? “Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa – così iniziava l’articolo del settimanale – Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta (la conduzione del Grande ...

Gossip : Belen Rodriguez è incinta? Le parole della showgirl : Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno per diventare genitori? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando il giornale 'Nuovo Tv' ha lanciato l'indiscrezione sulla presunta dolce attesa della conduttrice. Intervistata in esclusiva da 'Chi' sul suo sempre più solido rapporto con il pilota Suzuki, l'argentina ha risposto in modo un po' evasivo alla domanda sulla sua ...

Belen Rodriguez pensa a un figlio con Iannone : la confessione : Andrea Iannone e Belen Rodriguez pensano di avere un figlio in futuro Belen Rodriguez ha rotto finalmente il silenzio riguardo la questione secondo figlio. La showgirl argentina, intervistata dal settimanale Chi in coppia con il compagno Andrea Iannone, non ha nascosto la sua volontà di allargare in futuro la famiglia. Riguardo a una possibile nuova dolce attesa Belen ha ammesso: “Prima o poi arriverà, di solito non ho la pancetta, ...

“Cacciatelo”. Maria De Filippi - furia su Jeremias. Per il fratellino di Belen Rodriguez è un duro colpo. Stavolta però brucia davvero moltissimo : Tutti lo davano per certo. Anche chi in lui, fino alle fine, non ha creduto del tutto. E invece il piccolo di casa Rodriguez pareva pronto al grande salto. Quello nel mondo della tv per diventare una stella e smettere di brillare di luce riflessa. E invece no, la sua ascesa è rimandata ancora per un po’. Evaporata per un motivo piuttosto insolito, almeno così raccontano i beninformati. Jeremias infatti sarebbe dovuto approdare a Uomini e ...

“È successo di tutto”. Cecilia Rodriguez piccantissima su Ignazio Moser. La sorellina di Belen e quella foto ‘interessante’ del fidanzato… : Inutile negarlo, sono loro la coppia del momento. E loro, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lo sanno e non perdono occasione per far parlare. Le chiacchiere, per la verità, si sono sprecate dall’inizio, da quando la sorellina di Belen ha messo in un angolo il fidanzato Francesco Monte per l’ex ciclista, dentro le mura del Grande Fratello. Poi le voci di una gravidanza di lei, quindi di un possibile e imminente matrimonio. Chiacchiere ...

“Belen Rodriguez? Gabriel Garko? Ecco quanto prendono in tv”. Dopo le rivelazioni di Lorenzo Crespi a Domenica Live - ecco arrivare cifre e dettagli sui gettoni di presenza delle star. A parlare - uno che il meccanismo lo conosce bene da vicino : Ci sono argomenti che, più di qualsiasi altro, riescono puntualmente a scatenare riflessioni e polemiche negli spettatori del nostro piccolo schermo. Uno di questi, indubbiamente, è la questione dei gettoni di presenza che gli ospiti ricevono per la loro partecipazione a noti programmi televisivi. Soldi che solitamente vengono spesi per personaggi capaci di generare a loro volta guadagni ma che, quando sono troppi, finiscono per far ...

“Nozze da sogno…”. Chechu e Nacho stupiscono tutti. Ormai da giorni si vocifera sul matrimonio segreto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e adesso viene fuori la verità. A confessare tutto è proprio la sorellina di Belen che - a questo punto - non si può più nascondere : “La festa dell’amore” : Sono passati ben cinque mesi da quando è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti e innamorati in un secondo, al punto che lei ha lasciato il fidanzatissimo Francesco Monte, ma questa Ormai è storia. Dopo l’uscita dalla casa nessuno dava un centesimo alla coppietta, ma alla fine hanno stupito tutti e sono ancora insieme. Sul web è un pullulare di foto e ...

