Belen incinta? “Prima o poi | di solito non ho la pancetta…” Ecco i segreti della storia

Belen è incinta? L'indizio che fa notizia Video : #Belen Rodriguez è fidanzata con lo sportivo #Andrea Iannone e non ha mai fatto mistero di desiderare ancora dei figli, oltre a Santiago, avuto dal matrimonio con il ballerino di Amici e inviato dell'Isola dei Famosi, Stefano De Martino. L'argentina, secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, potrebbe essere Incinta di Iannone, in quanto non sarebbe lei a condurre la prossima edizione del [Video]Grande Fratello [Video], bensì Barbara ...

Belen Rodriguez è incinta? L’indiscrezione e la FOTO che circola sul web destano i sospetti dei fan : 1/11 ...

Belen incinta? La notizia della gravidanza figlia di Iannone fa impazzire il web : La notizia sta correndo sul web, l’ipotesi di una gravidanza non appare completamente infondata. Durante l’ultima vacanza alle Maldive passate con il piccolo Santiago ed il compagno Andrea Iannone, la soubrette ha pubblicato uno serie di scatti romantici su Instagram, che la ritrae felice e affiatata con il compagno Iannone. Questo indizio non è di certo sufficiente a confermare la dolce attesa della showgirl, però una notizia ormai ...

Belen incinta? ?Per questo ha rinunciato alla conduzione del GF. Ecco i particolari? : ROMA ? Leggo.it aveva parlato della sfida per la conduzione del Grande Fratello versione semi nip e della vittoria di Barbara Palombelli su Belen Rodriguez, all?inizio data come certa al...

Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone? Ecco la verità [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

Belen ingrassata - è davvero incinta : spuntano le foto del pancino : Belen incinta per davvero? Le foto del pancino pubblicate da Grand Hotel Belen è incinta e per questo avrebbe rinunciato alla conduzione del Grande Fratello. Dopo l’insinuazione pubblicata su Nuovo Tv, un altro settimanale – Grand Hotel – mostra le foto del presunto pancino. Negli scatti pubblicati dalla rivista (e che trovate più in basso), […] L'articolo Belen ingrassata, è davvero incinta: spuntano le foto del pancino ...

Belen RODRIGUEZ INCINTA DI ANDREA IANNONE/ L'argentina non condurrà il Gf Nip per questo motivo? : BELEN RODRIGUEZ INCINTA di ANDREA IANNONE? Scoppia il gossip sulla showgirl argentina che avrebbe rallentato con il lavoro: le parole d'amore del pilota per la sua donna.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:40:00 GMT)

“È incinta”. Arriva anche a Stefano la notizia della gravidanza di Belen. Lui è in Honduras per l’Isola dei Famosi e l’annuncio lo prende alla sprovvista. Reagisce così : È incinta? Ancora non si sa se è vero, quel che è certo è che la notizia della presunta gravidanza di Belen Rodriguez che sarebbe in attesa del suo secondo da Andrea Iannone (per lui sarebbe il primo) è una delle notizie che sta suscitando più clamore nelle ultime ore. A lanciare la bomba su Belen e Iannone il settimanale Nuovo Tv secondo il quale sarebbe questa gravidanza il motivo per cui Belen avrebbe rinunciato alla conduzione del Grande ...

Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone/ La lieta novella a C’è posta per te? Le indiscrezioni : Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone? Scoppia il gossip sulla showgirl argentina che avrebbe rallentato con il lavoro: le parole d'amore del pilota per la sua donna.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:31:00 GMT)

Grande Fratello : Belen Rodriguez rifiuta la conduzione perche incinta? : Secondo indiscrezioni la conduttrice avrebbe rifiutato la conduzione del reality, affidato quindi alla Palombelli, perché in dolce attesa.

Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone? : Belen Rodriguez è pronta alla seconda gravidanza? L'indiscrezione è trapelata all'indomani di una vacanza della soubrette alle Maldive. Belen si è infatti rilassata al mare in compagnia del piccolo Santiago - il figlio avuto dalla precedente relazione con il ballerino Stefano De Martino - e del nuovo compagno Andrea Iannone. L'atleta e la showgirl sembrano molto affiatati: stanno insieme da due anni e spesso spuntano sulle ...