Bebeto è morto L' ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo è deceduto

morto Bebeto : regalò all'Italvolley l'ultimo Mondiale '98 : E' legato all'ultimo trionfo Mondiale dell'Italia maschile di pallavolo, Paulo Roberto De Freitas, meglio conosciuto come Bebeto. E' morto martedì sera a 68 anni , in Brasile, pomeriggio, per un ...