Beautiful Eric si trasferisce in albergo | Sheila è al suo fianco! Anticipazioni 14

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 19 al 24 marzo 2018 : Caroline rivuole Thomas - Sheila e Eric si baciano? : Pronti per le anticipazioni italiane di Beautiful dal 19 al 24 marzo 2018? Ecco cosa succederà la prossima settimana: ripartiremo da Steffy e Liam in hotel da Eric e Sheila, dal colpo di pistola che Steffy sparerà all'indirizzo di Sheila pensando che lei starà per fare lo stesso, ma così non sarà. Sheila rimarrà ferita dal proiettile e Eric la soccorrerà. Steffy si farà rivelare dal padre il vero motivo per cui suo nonno ha deciso di tagliare i ...

Beautiful : Hope rivelerà a Liam la proposta di Bill a Steffy - anticipazioni americane : Già vi abbiamo ampiamente parlato di come, nelle puntate americane di Beautiful dell’ultimo periodo, ci sia aria di tregua familiare tra Hope Logan e Steffy Spencer, tornate ad essere sorellastre nuovamente dopo le recenti nozze tra Brooke e Ridge. Lo scopo comune è salvare il matrimonio di Steffy con Liam, una “mission” tuttavia alquanto ardua (sia per le reticenze del giovane a passare sopra quanto successo tra la moglie e il ...

Beautiful - anticipazioni americane : è guerra tra Ridge e Bill : anticipazioni Beautiful, episodi americani: la furia di Ridge Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Ridge e Bill verranno alle mani. Bill, dopo la fine del matrimonio con Brooke, ha scoperto di essere innamorato di Steffy. I due hanno passato la notte insieme. Liam l’ha scoperto e cha chiesto l’annullamento delle nozze nonostante Steffy porti in ...

Beautiful anticipazioni : ancora un ritorno per CAROLINE nelle puntate americane : nelle prossime puntate americane di Beautiful, per la precisione nell’episodio che negli Stati Uniti andrà in onda il 13 marzo 2018, si riaffaccerà sulla scena CAROLINE Spencer. L’ex moglie di Ridge Forrester seguirà a ruota il ritorno in città del padre di suo figlio, Thomas Forrester, che – come già ventilato in un precedente post – tornerà per riconquistare Sally Spectra. Ebbene, il giovane stilista sarà al corrente ...

Beautiful - Eric fugge e Sheila lo copre : anticipazioni dal 12 al 17 marzo : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera amEricana, in onda fin dall’ormai lontano 1987. Dopo il matrimonio tra Brooke e Bill e il ritorno di Sheila, nuove vicissitudini travolgono la famiglia Forrester e tutti i personaggi che ruotano attorno all’omonima casa di moda. Ecco le anticipazioni di Beautiful, lo show con appunto Ridge e Brooke in onda da ...

Beautiful / R.J. è fuori pericolo : confesserà la verità sulle colpe di Coco? (Anticipazioni 9 marzo) : Anticipazioni Beautiful, puntata 9 marzo: R.J. si riprende dopo l'incidente nel quale è rimasto coinvolto insieme a Coco. Brooke e Ridge sono al suo fianco ma...(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 06:12:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane : Steffy gelosa di Liam e Hope : Se nelle attuali puntate italiane di Beautiful Liam e Steffy formano una coppia solida e felice, non si può dire lo stesso di quelle americane. Dopo il tradimento della ragazza, infatti, il figlio di Bill se n’è andato di casa. E il ritorno di Hope non ha migliorato di certo le cose: la Logan ha cercato di riunirli, ma è sempre più vicina al suo ex. Un episodio in particolare susciterà la gelosia di Steffy verso Liam e Hope. Vediamo cosa ...

Beautiful : SHEILA voleva uccidere BILL per RIDGE??? Anticipazioni americane : Come già riportatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful SHEILA Carter rientra tra i possibili sospettati nell’attentato alla vita di BILL Spencer, colpito alla schiena da un proiettile sparato (da mani ignote) con la sua stessa pistola d’oro. L’intruso che – dopo essere stato in grado di compromettere il sistema di sorveglianza – è riuscito ad introdursi a villa Spencer potrebbe essere chiunque tra i ...

Beautiful : KATIE trova BILL in fin di vita - anticipazioni americane : Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, KATIE Logan sarà probabilmente la prima ad uscire dalla lunga lista di sospettati per il tentato omicidio di BILL Spencer. La donna infatti è stata colei che per prima ha appreso della sparatoria quando, arrivata alla villa dell’ex marito, lo ha trovato privo di sensi sul pavimento e sanguinante. La Logan si era recata lì per affrontare l’editore circa la sua citazione in tribunale ...

“Cosa succede a Eric Forrester”. Beautiful - arriva il colpo di scena. Fan della soap opera amatissima - preparatevi a uno ‘choc’ (se non riuscite a resistere alla tentazione di saperlo prima di tutti) : Beautiful, la soap opera più longeva di tutte, non smette di lasciare il suo affezionato pubblico senza fiato. Chi non lo segue (e non è quindi tra i 300 milioni di spettatori che ogni giorno nel mondo si sintonizzano) dirà: ma come è possibile che dopo tutti questi anni ci siano ancora colpi di scena? È possibile, invece. Giusto due numeri: la prima puntata della soap opera più seguita in assoluto (viene trasmessa in circa 100 Paesi) è ...