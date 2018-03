Bce | Draghi | forza euro potrebbe pesare su inflazione in futuro | modifiche politica

Bce - Draghi : politica sarà 'prevedibile' - salvo sorprese lato inflazione : Pertanto la politica monetaria resterà ' prudente, paziente e persistente '. Sono buone notizie per l'Italia, che dipende ancora fortemente dagli aiuti della Bce sul mercato nella forma di manovre ...

Mario Draghi - perché se lascia la Bce l'Italia è ridotta malissimo : Botta e risposta. Volete il reddito di cittadinanza? Volevate magari anche la flat-tax? E come no, ve la diamo subito: basta che l' Italia tagli il debito pubblico. Continuerà a non tagliarlo? ...