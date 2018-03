Basket Serie A | la Reyer Venezia ingaggia Edgar Sosa

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della seconda giornata del Round of Challenges. Cecilia Zandalasini devastante : La Serie A1 di Basket femminile prosegue spedita verso i playoff. La seconda giornata del Round of Challenges ha definito ulteriormente la classifica: al termine dei quattro turni di questa fase saranno le prime otto a giocarsi lo Scudetto, con le ultime due che invece lotteranno per non retrocedere. Andiamo quindi a vedere le migliori italiane del weekend. Olbis André – La migliore in casa Battipaglia è stata lei, mostrando ancora una ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 21a giornata. Torna “Air Polonara” - altro Burns show a Cantù : Andiamo ad analizzare quali sono stati i migliori italiani della 21a giornata del campionato italiano di Basket Achille Polonara: è Tornato Air Polonara! Grandissima prestazione dell’ala azzurra nel successo della sua Sassari nello scontro diretto per i playoff contro la Vanoli Cremona. L’ex Reggio Emilia mette a referto 20 punti ed 8 rimbalzi, per una partita con un ottimo 31 di valutazione Marco Portannese: Cremona crolla in quel ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Venezia e Milano restano in testa. Pesaro vince lo scontro salvezza : Resta una coppia al comando della classifica della Serie A. Vittorie esterne per Venezia e Milano, che superano rispettivamente Torino e Bologna. Avellino prova a tenere il passo, con Brescia che dovrà recuperare la sua partita. Lotta playoff sempre più accesa e con tante squadre ancora in corsa. In chiave salvezza successo vitale di Pesaro, che riapre tutto. Sono questi i temi principali della 21a giornata. Un primo tempo davvero ottimo e ...

Basket - Serie A : Milano e Venezia avanti insieme. Polonara rilancia Sassari : Niente di nuovo al vertice della classifica dopo la 21ª giornata di Serie A: l'Olimpia e la Reyer procedono appaiate. La 170ª sfida tra Bologna e Milano vede la 99ª vittoria lombarda, mentre Venezia ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : il Famila Schio demolisce Venezia nel big match! : Si sono disputate, nel tardo pomeriggio odierno, le cinque partite valide per il secondo turno del Round of Challenges del Campionato di Serie A1 di Basket femminile. Nel big match di giornata, il Famila Wuber Schio ha legittimato il primo posto in campionato vincendo con un nettissimo 80-42 sull’Umana Reyer Venezia, che attualmente occupa la seconda posizione in classifica, senza però l’opportunità di rientrare sulla vetta della ...

