Barbara Palombelli non conduce il GF Retroscena su opinionisti e concorrenti | cosa le e`

Grande Fratello 15 : Barbara Palombelli smentisce la conduzione del reality. La comunicazione su Facebook : Barbara Palombelli smentisce la conduzione del Grande Fratello 15 e lo dichiara pubblicamente su Facebook , il noto social network. La conduttrice di Forum non condurrà il Grande Fratello Quindi è ufficiale, Barbara Palombelli non sarà al timone del reality targato Endemol Shine Italy trasmesso sulla rete ammiraglia del Biscione subito dopo l’Isola Dei Famosi. Le ultime novità sul reality di canale 5 erano che alla conduzione ci sarebbe stata la ...

