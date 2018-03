Barbara d’Urso a Ballando con le stelle Milly Carlucci | “Grande personaggio!” | come si

L’ex ‘olgettina’ Barbara Guerra condannata per gli insulti a Barbara D’Urso : Barbara Guerra, 39 enne ex ‘olgettina’ con casa in Brianza, è stata condannata dal Tribunale di Monza a sei mesi per diffamazione aggravata nei confronti di Barbara D’Urso, a cui dovrà anche risarcire i danni morali. E’ lo staff della conduttrice Mediaset a comunicarlo con una nota nella quale si ricorda che i fatti risalgono al 2013 quando la Guerra aveva pubblicato su Instagram “insulti volgari” rivolti alla ...

Barbara Guerra perde la causa contro Barbara d’Urso : la condanna : Barbara d’Urso vince la causa: Barbara Guerra condannata a 6 mesi Come riportato dal blog IlSussidiario.it, poco fa il Tribunale penale di Monza ha condannato a 6 mesi di reclusione Barbara Guerra per aver diffamato in passato sui social la popolare conduttrice Barbara d’Urso. Ma cosa è successo? Perchè la famosa presentatrice ha querelato la soubrette? Circa 5 anni fa, Barbara d’Urso a Domenica Live ha mandato in onda un ...

Barbara d’Urso frecciatina in diretta tv alla Marcuzzi : Barbara D’Urso punzecchia Alessia Marcuzzi e le lancia una frecciatina in diretta a Pomeriggio 5. Durante l’accesa discussione di lunedì, Alessia Marcuzzi aveva sottolineato di non essere stata mai moralista nei confronti di Eva Hneger e della figlia Mercedesz. Ed è stato proprio questo riferimento alla ragazza che ha fatto sobbalzare la conduttrice D’Urso : “A me è sfuggito cosa c’entrasse la figlia di Eva Henger con la storia dei moralismi. ...

Nove : Francesca Fagnani racconta le donne di carattere. Si comincia con l’ex brigatista Faranda e Annamaria Bernardini de Pace ma «è Barbara d’Urso la regina delle Belve» : Francesca Fagnani donne con la D maiuscola, forti e di carattere. Diventate tali non per l’assegnazione formale di una quota rosa, ma a seguito di percorsi di vita ben precisi e, talvolta, differenti tra loro. Sono le «Belve» che la giornalista Francesca Fagnani racconterà in seconda serata sul Nove nel suo nuovo programma di interviste al femminile in onda da stasera. L’ex collaboratrice di Ballarò e di Annozero, nonché fidanzata di ...

Paolo Bonolis vs Barbara d’Urso - lo scambio di ‘frecciatine’ tra i due conduttori Mediaset : Continua la faida interna a Canale 5, e il nuovo materiale arriva da Paolo Bonolis e Barbara D’Urso. Ad inziare una battaglia di frecciatine è stato il presentatore di Avanti un Altro. Durante una puntata del quiz show, Bonolis aveva sottolineato come la D’Urso non annunciasse mai il suo programma nonostante inizi subito dopo Pomeriggio Cinque. “Grazie che ogni sera ci lanci dalla tua trasmissione e dici che dopo veniamo noi. ...

