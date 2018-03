Bank of Japan continua sulla strada degli stimoli all'economia : La Bank of Japan sta acquistando così tanti titoli governativi che, nella sessione di ieri 13 marzo, i bond governativi a 10 anni sono stati i grandi assenti sui mercati giapponesi, come riportano i

Giappone : nessun titolo di stato a 10 anni scambiato su mercati. Zero scambi per Bank of Japan : La Bank of Japan, Banca centrale del Giappone, sta acquistando così tanti bond governativi che, nella sessione di ieri, stando ai dati di Japan Trading, non un singolo titolo di stato a 10 anni è ...

Spread BTP-Bund a 125 punti base - tassi su in Europa. In Giappone scendono dopo Bank of Japan : Oltre ai tassi sui Treasuries Usa - con quelli a 10 anni che superano la soglia del 2,90% dopo la pubblicazione del report occupazionale degli Stati Uniti, riportando il guadagno maggiore in una ...

Kuroda al Parlamento Giappone : Bank of Japan accomodante fino a quando inflazione non centra target : Nel corso dell'audizione per la sua conferma a numero uno della Bank of Japan presso la camera alta del Parlamento Giapponese, Haruhiko Kuroda ha reiterato l'intenzione della BoJ di "fare il possibile ...

Bank of Japan - Kuroda esclude rialzo tassi a breve : Teleborsa, - Il governatore della Bank of Japan, Haruiko Kuroda esclude un rialzo dei tassi di interesse, in tempi brevi. Intervenendo al Parlamento giapponese, il banchiere ha spiegato inoltre che il ...

Bank of Japan - Kuroda esclude rialzo tassi a breve : Il governatore della Bank of Japan, Haruiko Kuroda esclude un rialzo dei tassi di interesse, in tempi brevi. Intervenendo al Parlamento giapponese, il banchiere ha spiegato inoltre che il piano di ...

Giappone - Bank of Japan interviene sul mercato dei bond : Nelle recenti settimane gli yield dei bond nipponici sono saliti in scia alle attese per un rientro degli stimoli all'economia.

La Bank of Japan aumenta l'acquisto di bond : Teleborsa, - La banca centrale giapponese ribadisce la volontà di proseguire il piano di allentamento monetario con un'inflazione che si mantiene ancora lontana dal suo target del 2%. "L'economia si sta espandendo moderatamente, ma i prezzi restano deboli . C'è ancora una certa distanza dall'obiettivo del 2%" - ha detto il vice governatore della Bank of Japan Kikuo Iwata smorzando di ...

Bank of Japan aumenta acquisti bond a tre-cinque anni - tassi decennali allo 0 - 087% : La Bank of Japan ha aumentato gli acquisti di bond con scadenza tra i tre e i cinque anni da 300 miliardi a 330 miliardi di yen. L'incremento è il primo dallo scorso luglio e indica chiaramente come ...

Giappone - Kuroda : "economia cresce - Bank of Japan continuerà a supportarla" : Nonostante questo quadro sostanzialmente positivo, ha poi precisato, la Banca Centrale continuerà a supportare l'economia nipponica attraverso politiche monetarie espansive. Le parole di Kuroda hanno ...

Bank of Japan lascia invariata la politica monetaria : Gli analisti prevedono una stretta monetaria nei mesi a venire alla luce del miglioramento dell'economia nipponica, visto che la settimana scorsa la Bank of Japan ha mostrato una view più ottimista ...

