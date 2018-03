Banda dei supermercati | fermato anche il fratello di uno dei tre Era latitante

Giovanni Prandini - morto ex Ministro Dc/ Dalla ‘Banda dei 4’ fino a Mani Pulite : addio al fidato di Andreotti : È morto Giovanni Prandini, ex Ministro della Dc, parlamentare ed esponente della "banda dei quattro" con Cirino Pomicino. Era un fidato di Andreotti, travolto da Tangentopoli e Mani Pulite(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:46:00 GMT)

Morto Giovanni Prandini - era nella “Banda dei quattro” del governo Andreotti. Poi fu travolto dall’inchiesta Mani Pulite : Ministro con Andreotti, travolto da Mani Pulite, c’è chi lo inserì nella cosiddetta “Banda dei quattro“. E’ Morto nella notte a Brescia Giovanni Prandini, storico esponente della Democrazia Cristiana. Aveva 78 anni ed era malato da tempo. Era stato ministro della Marina Mercantile tra il 1987 e il 1989 con presidenti del Consiglio Giovanni Goria e Ciriaco De Mita e poi ministro dei Lavori pubblici tra il 1989 e il 1991 ...

Roma - sgominata la Banda delle colf dei quartieri alti : sgominata a Roma la "banda delle colf". I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trionfale stanno eseguendo un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 9 cittadini filippini (4 in carcere e 5 ai domiciliari), molti dei quali collaboratori domestici di professionisti e imprenditori Romani, emessa dal gip di Roma in seguito a indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.Gli arrestati sono ritenuti ...

Roma : rubavano nei caravan dei turisti - sgominata Banda di cileni : Roma: arrestati 4 cittadini cileni soliti derubare all’interno di caravan di turisti Roma– Un gruppo di cittadini cileni di 45, 26, 28 e 20 anni... L'articolo Roma: rubavano nei caravan dei turisti, sgominata banda di cileni su Roma Daily News.

Truffe agli anziani in tutta Italia - sgominata la Banda dei falsi incidenti : Reggio Emilia, 17 febbraio 2018 " Cercavano sull'elenco del telefono utenti con nomi propri in uso qualche decennio fa , per essere certi di contattare persone non più giovani, spacciandosi poi per ...

Tre arresti per la rapina al gioielliere - che ha ucciso uno dei componenti della Banda : Tre persone, rispettivamente di 27, 29 e 41 anni, sono state arrestate per la rapina nel corso della quale, sabato scorso, a Frattamaggiore (Napoli), un gioielliere ha ucciso un altro componente della banda.I Carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna e della Tenenza di Caivano hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Napoli Nord nei confronti dei tre per i reati di tentata rapina aggravata, ...

Sgominata la «Banda dei cimiteri» Quattro denunciati per 25 raid : Tre accusati dei furti, uno di ricettazione. Recuperata anche parte della refurtiva in un magazzino. Le statue in bronzo venivano distrutte e i pezzi rivenduti.

Isis - presi 2 killer Banda dei Beatles : 2.44 I combattenti curdi siriani hanno catturato due britannici accusati di far parte di un gruppo di 4 militanti dell' Isis noti come "Beatles" per il loro accento british.Accusati di aver imprigionato, torturato e decapitato ostaggi occidentali. Lo scrive il Nyt. I due sono stati identificati come Alexanda Kotey e El Shafee Elshik: il primo, nato a Londra,ha origini ghanesi e greco-cipriote,il secondo era scappato dal Sudan nel 1990. ...

Maxi operazione dei carabinieri - fermata la Banda delle tabaccherie : GROTTAMMARE Due uomini di origini campane, uno di 53 anni e l'altro di 42, sono stati arrestati dai carabinieri di Ancona con l'accusa di furto aggravato e danneggiamento. I due sono stati individuati ...

Arrestata la Banda dei treni : ragazzi poco più che ventenni in azione tra Napoli e Caserta : Una donna è stata schiaffeggiata prima di essere derubata del cellulare. Impennata di reati negli ultimi giorni

Presa la Banda dei «ladri demolitori» d’auto : 150 furti in 4 mesi Il video : Quattordici gli arrestati. Colpivano soprattutto nei parcheggi dei centri commerciali, poi le vetture venivano smontate con la complicità di alcuni esperti del settore, meccanici e autodemolitori di Milano e Assago

Milano - Atm - la Banda dei biglietti in nero : scoperta la maxi truffa : A metà pomeriggio del 12 gennaio, una donna entra all'Atm Point di piazza del Duomo, si avvicina al banco vendite e chiede: «Due carnet da 10 viaggi». L'impiegata sorride, prende il denaro, porge i ...

Presa la Banda dei «ladri demolitori» d'auto : 150 furti in quattro mesi : Centocinquanta furti d'auto in tre mesi, da settembre a dicembre 2017, due officine sequestrate e conti correnti bloccati per 3 milioni di euro. È il bilancio del blitz dei carabinieri della Compagnia ...