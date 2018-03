Banche | NPL nel mirino di Bruxelles

NPL - Banche in spolvero a Piazza Affari. C'è attesa per l'addendum finale : Teleborsa, - I titoli bancari di Piazza Affari restano sotto i riflettori degli investitori, nel giorno in cui la Commissione Europea pubblicherà le nuove regole sul trattamento dei crediti ...

NPL - Banche in spolvero a Piazza Affari. C'è attesa per l'addendum finale : I titoli bancari di Piazza Affari restano sotto i riflettori degli investitori, nel giorno in cui la Commissione Europea pubblicherà le nuove regole sul trattamento dei crediti deteriorati . L'...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti (2) : (AdnKronos) – Anche per quanto riguarda specificamente i gruppi bancari italiani i dati confermano che il positivo trend di recupero verso la situazione pre-crisi. Questo processo è favorito dalla ripresa del contesto economico nazionale, dalla riduzione dei rischi e della complessità del contesto all’interno del quale operano i gruppi italiani. Nel complesso, anche per le Banche italiane i dati del 2017 risultano i migliori ...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti (3) : (AdnKronos) – I dati illustrano i positivi risultati, superiori alle attese, che il settore bancario italiano ha saputo realizzare. Ciò, anche tenuto conto delle confortanti previsioni sulla crescita economica nazionale nel prossimo futuro, induce ottimismo e realisticamente lascia prevedere che la questione degli Npl si stia ormai avviando a normalizzazione e non rappresenti un fattore di rischio per le Banche in Italia. I progressi ...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti : Roma, 10 mar. (AdnKronos) – Il mercato bancario europeo è ben avviato sul percorso di recupero verso la situazione pre-crisi. La ripresa dell’economia si riflette positivamente sulla dinamica del credito, sulla qualità dell’attivo e, più in generale, sui risultati economici dei gruppi bancari che risultano i migliori dall’avvio della crisi. E in linea con queste performance sono le Banche italiane che ora possono guardare ...

Banche - DBRS : meglio Npl - ma rimane problema redditività : ... un processo che dovrebbe consentire di beneficiare inoltre della ripresa in corso dell'economia nazionale. 'La lotta alle sofferenze rimane la priorità fondamentale per le Banche italiane nel 2018. ...

Banche - Tajani minaccia di adire a Corte Ue su addendum Bce Npl : Roma, 5 mar. , askanews, Dura presa di posizione del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, sullo spinoso tema dell'addendum della Bce alle linee guida sui crediti deteriorati delle Banche.

Banche venete : UNC - bene cessione Npl a Sga purché soldi ritornino ai risparmiatori : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato oggi il decreto che consente la cessione alla Società per la Gestione di Attività , Sga spa, dei crediti deteriorati di Veneto Banca e di Banca ...

Banche : Panetta - sistema in ripresa - vendite 25 mld Npl in 1° metà 2018(2) : (AdnKronos) – Ma, nonostante il miglioramento generale del sistema bancario italiano, “ci sono ancora vulnerabilità e sfide che devono essere affrontate”, ha evidenziato Panetta indicando in particolare il de-risking, la profittabilità e l’accesso delle imprese a fonti di finanza non bancarie. “Ridurre gli Npl è un obiettivo incontrovertibile e supporto pienamente gli sforzi delle Banche, supervisori e delle ...

Banche : Panetta - sistema in ripresa - vendite 25 mld Npl in 1° metà 2018 : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – Il sistema bancario italiano è ora sul “sentiero della ripresa” e “il miglioramento è visibile in molte aree”, dai prestiti al settore privato al miglioramento del rischio di credito. Il flusso di nuovi Npl sta diminuendo dal 2014 e ora è a circa il 2% del totale dei prestiti, sotto la media pre-crisi. Le Banche stanno vendendo quantitativi molto ampi di Npl sul mercato: 30 miliardi nel ...

Banche : Visco - necessaria riduzione Npl ma senza effetti destabilizzanti : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – “La riduzione dei crediti deteriorati è necessaria per ridurre i rischi e i costi di finanziamento delle Banche”. Ad affermarlo il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco.”Va ottenuta -sottolinea – con interventi che tengano conto delle condizioni di partenza, siano sostenibili e non producano effetti prociclici potenzialmente destabilizzanti; va assicurata la parità di trattamento tra ...

Banche - Nouy - Bce - tira dritto su stretta Npl : addendum a metà marzo : Francoforte, 7 feb. , askanews, La presidente della Vigilanza europea, Danièle Nouy tira dritto con la stretta sui crediti deteriorati delle Banche: la versione definitiva dell'addendum alle linee ...

Banche - Nouy : "Addendum sugli NPL pronto a marzo" : Nouy ha spiegato che le condizioni del settore creditizio europee sono migliorate, grazie anche alla ripresa dell'economia, e che le Banche hanno fatto molti progressi diventando più resilienti. ...