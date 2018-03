Banche Le proposte Ue per accelerare riduzione npl

Banche - Ue su NPL : le proposte sugli accantonamenti a seconda della natura dei crediti : La Commissione europea ha presentato le sue proposte in materia di gestione e accantonamenti nei bilanci delle Banche degli NPL, i crediti deteriorati.

Banche " Le proposte Ue per accelerare la riduzione dei npl : "Ora che l'Europa e la sua economia riacquistano vigore si deve sfruttare questo slancio per accelerare la riduzione dei crediti deteriorati, compiendo quell'intervento essenziale per ridurre ...