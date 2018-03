Bambini senza tregua | inizia l' ottavo anno di guerra in Siria

Siria : Save the Children - un milione di Bambini senza aiuti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Bombardati - sfollati - affamati - senza scuole né aiuti : i Bambini siriani traditi dal mondo intero : Più di due milioni di persone, di cui la metà sono bambini, vivono ancora in Siria in zone dove non arrivano aiuti umanitari, nelle quali ogni giorno almeno 37 civili vengono uccisi, ogni due viene attaccata un’ambulanza e...

Influenza Marzo 2018 : sintomi influenza intestinale con e senza febbre - Bambini e adulti - quanto dura? : influenza a Marzo 2018? Purtroppo sì: tra il colpo di coda di quella che viene definita come la stagione più importante degli ultimi 15 anni e l’arrivo del gelido vento Burian che favorisce la diffusione dei virus parainfluenzali, nei prossimi giorni saranno tanti gli italiani che avranno a che fare con fastidiosi sintomi come febbre, tosse, mal di gola o problemi intestinali. Cerchiamo di capire quanto dura l’influenza nei bambini e ...

Formula 1 senza ombrelline - al loro posto i Bambini. Todt : 'Esperienza favolosa per tutti loro' : E si tratta dei migliori piloti al mondo. Sarà un'Esperienza indimenticabile per loro e le loro famiglie ". Già, famiglie, perché proprio i piccoli piloti saranno accompagnati da mamma e papà che ...

Formula 1 senza le ombrelline? In griglia vedremo i Bambini : Via le ombrelline, dentro i bambini. Si chiama Grid Kids la nuova iniziativa di Liberty Media che cambierà il volto dei minuti che precedono il via dei GP di Formula 1. Dopo l'annuncio dell'abolizione ...

Cosa dà significato alla vita? Queste risposte di Bambini malati terminali vi lasceranno senza parole : Alastair McAlpine, è un pediatra sudafricano. Ha chiesto ai suoi piccoli pazienti, bambini malati terminali, Cosa fosse veramente importante nella vita. Le risposte, nella loro semplicità fanno riflettere sul numero infinito di azioni che nel corso della giornata diamo per scontate. "I bambini possono essere così saggi" commenta Alastair, che ha deciso di racchiudere, dal primo febbraio, in diversi tweet le risposte dei ...

7 frasi apparentemente innocue da non dire al coniuge in presenza dei Bambini : Magari lo ha detto a fin di bene, ma chiunque abbia pronunciato la frase "Le azioni sono più forti delle parole", non ha mai avuto figli. I bambini, infatti, imparano molto sulla comunicazione, e su come dovrebbe funzionare, osservandoti mentre interagisci con il partner. Sei caustico? Lo saranno anche loro. Sei arrabbiato? Probabilmente si arrabbieranno. Se usi parolacce, seguiranno l'esempio. Ovviamente, questo vale anche per aspetti ...

Siamo l'unico Paese del mondo a imporre 10 vaccini ai Bambini senza analisi? : Salvini dice quindi una falsità quando sostiene che 'l'Italia è l'unico Paese al mondo, non in Europa, al mondo, che per legge impone dieci vaccini obbligatori a tutti i bambini', mentre piuttosto è ...