Balzano | AIDAA | no alla caccia al tesoro con i topi nel Duomo

(Di mercoledì 14 marzo 2018) “Sono rimasto semplicemente allibito leggendo sui giornali trentini che il prossimo 25 maggio all’interno dell’iniziativa Notti bianche delle Chiese che si celebrerà in alcune chiese e cattedrali dell’Alto Adige ci sia tra le proposte unaal, in cui vengono liberati deiin chiesa e i bambini devono cercarli, trovarli e ucciderli per vincere un premio spero che i vescovi ed il papa non permettano una iniziativa tanto stupida quanto crudele che dovrebbe attuarsi neldi Bolzano,” questo il commento durissimo del presidente diLorenzo Croce rispetto a questa iniziativa proposta dJugenddienst di Merano e già realizzata in passato sempre all’interno dell’iniziativa della notte bianca delle chiese dell’Alto Adige. Ma come avviene questa specie dialche i promotori considerano una ...