AVVELENAMENTO EX SPIA KGB Theresa May ordina l' espulsione di 23 diplomatici russi | la

May attacca Mosca per l'AVVELENAMENTO della spia russa : La Russia è "molto probabilmente" responsabile dell'avvelenamento di Serghei Skripal. Lo ha detto la premier Theresa May in parlamento, sulla base delle indagini condotte finora, informando che l'...

Una task force di 180 militari sul luogo dell’AVVELENAMENTO dell’ex spia russa : Un rinforzo di 180 militari per fare luce sul tentato omicidio dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvelenati con il gas nervino. Nella task force schierata a Salisbury ci sono membri dei Royal Marines e personale militare addestrato per la guerra chimica, biologica e nucleare e specializzato nelle operazioni di decontaminazi...

Spia russa - investigatori Gb : AVVELENAMENTO con un agente nervino : Un agente nervino sarebbe stato utilizzato per avvelenare la ex Spia russa Sergei Skripal e la figlia Yulia, secondo gli investigatori britannici. Lo riferisce il Guardian precisando che, secondo le ...

Tensioni Londra-Mosca dopo il sospetto AVVELENAMENTO della spia. Johnson minaccia di boicottare i Mondiali - poi frena : ... difendendone l'efficacia in termini di impatto "sull'economia russa" e assicurando che resteranno in vigore finché non vi saranno svolte. L'ex spia Skripal - secondo quanto scrivono oggi i media ...

Tensioni Londra-Mosca dopo il sospetto AVVELENAMENTO della spia. Johnson minaccia di boicottare i Mondiali - poi frena : "Sarebbe difficile procedere normalmente" con la partecipazione dell'Inghilterra ai Mondiali di calcio di Russia 2018 se emergessero nuovi comportamenti ritenuti ostili da parte di Mosca e in particolare prove di un coinvolgimento dello Stato russo nel presunto avvelenamento in Inghilterra dell'ex spia Sergei Skripal. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Boris Johnson, fra le righe di una delle risposte date alle interrogazioni sul caso ...

Uk - ex spia russa e figlia in ospedale per sospetto AVVELENAMENTO. L’ombra di un nuovo caso Litvinenko : L’ombra di un nuovo caso Litvinenko si allunga sulla Gran Bretagna e sui rapporti – riprecipitati ormai a livello da guerra fredda – fra il Regno e la Russia di Vladimir Putin. “Sarebbe difficile procedere normalmente” con la partecipazione dell’Inghilterra ai mondiali di calcio di Russia 2018, ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, se emergessero nuovi comportamenti ritenuti ostili da parte di ...

