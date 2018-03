Autostrade - Atlantia si allea con Acs per il controllo di Abertis

Atlantia e Acs verso un'alleanza. Obiettivo : le Autostrade spagnole : 'Accordo in settimana, niente spezzatino'. Le due società avranno il 50% a testa di Abertis «I tempi sono stretti, già entro una settimana», secondo fonti vicine all'operazione, ci sarà un accordo ...

**Atlantia : in 2017 traffico Autostrade Italia +2 - 2%** : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Nel 2017 il traffico sulla rete autostradale Italiana di Atlantia registra un aumento del 2,2% (+2,8% escludendo l'effetto anno bisestile e includendo l'effetto mix derivante dalla maggiore crescita dei mezzi pesanti). Il traffico sulla rete autostradale estera del gruppo è in crescita del 3,6%.