Auto esplode | vercellese in ospedale

“Francesco Monte se n’è andato”. Isola dei Famosi - esplode la bomba. Secondo indiscrezioni ( Auto revoli) - l’ex di Chechu - infuriato - avrebbe preso spontaneamente la decisione e sarebbe già in volo. Ma c’è anche altro che farà disperare il pubblico… : “Francesco Monte è già in volo verso l’Italia. Il concorrente tarantino del reality show di Canale 5 ha clamorosamente abbandonato l’ Isola dei Famosi nella giornata di ieri. Il motivo ça va sans dire sarebbe ro le dichiarazioni di Eva Henger sulla droga portata all’ Isola ” scrive Davide Maggio sul suo sito. E continua: “La cosa surreale è che nonostante Monte abbia salutato le acque honduregne oltre 24 ore fa l’azienda di Cologno ha pensato bene ...

Capodanno - esplode bomba carta a Torino : 4 feriti - danni a case e Auto : A Torino, intorno a mezzanotte, ignoti hanno innescato una bomba carta che nell’esplosione ha generato un’onda d’urto che ha danneggiato parzialmente quattro auto parcheggiate in via delle Querce 27 e causato la rottura di vetri delle finestre di trenta abitazioni circostanti, le cui schegge hanno ferito quattro persone. Un 17enne marocchino ha riportato una ferita lacero-contusa alla mano sinistra giudicata guaribile in 12; un ...