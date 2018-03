Auto blu | alla Consulta sono più dei giudici In tutta Italia ​ne restano 30mila E ​al

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Lafine respinge le dimissioni del giudice che, da vero galantuomo, lasciava l’di servizio e i buoni carburante a disposizione della moglie. Niente di strano, infondo, visto che la Corte Costituzionale ha piùblu che. Sembra incredibile ma è così. I15 e viaggiano in prima classe grazie a 22 autisti e 21blu, tre delle quali per le esigenze fuori sede e una di riserva, una per il presidente per le sole cerimonie di Stato, una per il segretario. Più un furgoncino e una Panda per le spedizioni postali in giro per la città. E’ in questa abbondanza di mezzi che va inquadrata la vicenda del giudice Nicolò Zanon finito sotto indagine per peculato che riaccende i riflettori sul bene-simbolo della lotta agli sprechi della Casta: le famigerateblu. A giorni uscirà il nuovo censimento a cura del Formez per la Funzione pubblica. I dubbi, anche ...