Atlantia | con Acs alla conquista di Abertis | firmato accordo vincolante Adnkronos

Piazza Affari giù con Atlantia e Snam : Ha ceduto terreno anche Snam , -1,2%, con il mercato che ha accolto male i conti e i nuovi target al 2021 con politica dividendi confermata , +2,5% crescita annua della cedola, .

Atlantia : sottoscritto accordo vincolante con Acs e Hochtief : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Atlantia ha sottoscritto un accordo di principio di carattere vincolante, soggetto al compimento di determinate condizioni, con Acs e Hochtief per un investimento congiunto in Abertis. A confermarlo è, indica le in una nota, il gruppo guidato da Giovanni Castellucci, nella quale indica caratteristiche essenziali con cui si struttura l’operazione. Nel dettaglio, in relazione all’opa volontaria ...

Abertis - Atlantia avrà 50%+1 azione in nuova holding con ACS : L' accordo vincolante raggiunto tra Atlantia e ACS avente ad oggetto un'operazione di investimento congiunto in Abertis Infraestructuras prevede: la creazione di una holding in cui il gruppo italiano ...

Atlantia - trovato l'accordo con ACS sull'OPA Abertis : Teleborsa, - Atlantia ha raggiunto un' intesa preliminare su Abertis con ACS , Actividades de Construcción y Servicios, ed Hochtief AG che sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio di ...

Atlantia verso accordo "amichevole" con ACS per Abertis : E' tregua nella lotta per il controllo delle autostrade spagnole in capo ad Abertis . Stando alle voci che circolano ripetutamente in ambienti finanziari sin da ieri, Atlantia sarebbe vicina a trovare ...

Atlantia-Acs - stop alla guerra delle Opa e alleanza per il controllo di Abertis : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi è di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opa su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

Atlantia : da Consob spagnola ok a opa Hochtief : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Disco verde della Consob spagnola all’opa di Hochtief su Abertis Infraestructuras. A comunicare l’autorizzazione all’offerta è la Cnmv. Questa offerta, spiega la Commissione, tiene in considerazione l’offerta concorrente presentata da Atlantia autorizzata da Cnmv il 9 ottobre scorso. L'articolo Atlantia: da Consob spagnola ok a opa Hochtief sembra essere il primo su Meteo Web.

