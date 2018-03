Atalanta | Gasperini | “Non ci scansiamo contro la Juve”

Atalanta : ecco i convocati di Gasperini per la Juventus - c’è Gomez : Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha convocato 22 giocatori per il recupero del match contro la Juventus in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. Rientra regolarmente Mattia Caldara, presente in lista anche Alejandro Gomez, non al meglio al termine del match con il Bologna. Questo l’elenco completo dei convocati: Musa Barrow, Etrit Berisha, Mattia Caldara, Timothy Castagne, Andreas Cornelius, Bryan ...

L’Atalanta si scansa contro la Juventus? Gasperini risponde così : Si avvicina il recupero della gara di campionato tra Juventus ed Atalanta, arrivano importanti dichiarazioni del tecnico Gasperini: “Capisco l’esigenza di tenere il campionato aperto, ma se facciamo risultato e’ per noi stessi – chiarisce Gian Piero Gasperini –. Non ci siamo mai scansati nelle tre competizioni, su questo non devono esserci dubbi. Giocando tre partite in una settimana, compresa quella di domenica a ...

Atalanta - Gasperini : 'Con la Juve abbiamo 2 risultati su 3 - facciamo punti per la nostra classifica' : Recupero di campionato, Juventus e Atalanta pronte ad affrontarsi a Torino. Per i bianconeri una grossa opportunità per allungare sul Napoli, per i nerazzurri la chance di accorciare sulle posizioni ...

Ussi - premiata l'Atalanta di Gasperini. A Gianluca Di Marzio il riconoscimento "Candido Cannavò' : ... Gazzetta dello Sport, , il premio Gualtiero Zanetti a Fabio Ravezzani , Direttore TV Gruppo Mediapason, , il Candido Cannavò a Gianluca Di Marzio , Sky Sport - freelance, , il Lionello Bianchi a ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Atalanta : Gasperini ha il dubbio Caldara. Diretta tv - orario - notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Atalanta: Diretta tv, orario e le ultime notizie per il match, recupero di Serie A. Allegri e Gasperini punteranno sui loro titolari(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:51:00 GMT)

Atalanta - Gasperini : “non ci sentiamo arbitri dello scudetto” : “Non ci sentiamo arbitri dello scudetto, contro la Juve giocheremo solo per noi stessi”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervenuto a ricevere un premio che il Gruppo Lombardo dei Giornalisti Sportivi-Ussi ha assegnato all’Atalanta come squadra rivelazione del 2017. “L’Europa ci e’ piaciuta – ha aggiunto l’allenatore dell’ Atalanta – e quindi ...

L’Atalanta e la ‘Primavera’ contro la Juventus : Gasperini sbotta : Si avvicina il recupero della gara di campionato tra Juventus ed Atalanta, prima del rinvio per neve non sono mancate le polemiche, in particolar modo avevano fatto discutere le scelte degli ospiti di schierare le seconde linee. Gasperini non ci sta e sbotta ecco le dichiarazioni: “tali polemiche vengono fatte attraverso la rete da chi non ha nome né volto” ha sbottato Gasperini a ‘Radio Uno’. “L’Atalanta non ha mai ...

Atalanta - Gasperini : 'Prima o poi il Napoli dovrà pure batterla la Juventus' : Così Gian Piero Gasperini, parlando a Radio anch'io lo sport, su RadioRai. ' Il miglior successo per l'Atalanta in Europa è stato di ricevere tanto affetto anche da tifosi di altre squadre ' , fa ...

Panchina Atalanta - conferme sull’addio di Gasperini : il Napoli ed il ritorno al Genoa : Panchina Atalanta – L’Atalanta è reduce dall’importante successo nella gara di campionato contro il Bologna ed adesso si prepara per il match contro la Juventus. Potrebbe essere l’ultima stagione sulla Panchina dell’Atalanta per Gasperini, la conferma arriva dal diretto interessato a Radio Rai Uno nel corso di Radio Anch’Io lo Sport: “ritorno al Genoa? Preziosi non mi ha cercato per tornare, sto molto ...