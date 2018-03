Atalanta a caccia di un record contro la Juve | i dettagli

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund - Europa League in DIRETTA : la Dea a caccia di una rimonta storica per volare agli ottavi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Borussia Dortmund, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea va a caccia della storia! Dopo una brillante prima fase, i bergamaschi sono stati piuttosto sfortunati nel sorteggio, pescando i tedeschi , ma all’andata hanno dimostrato di potersela giocare. Il pirotecnico 3-2 del Signal Iduna Park ha creato attesa per la gara di ritorno, in cui la squadra di Gasperini ha la ...

Ilicic racconta la sua estate : “cacciato dalla Fiorentina” - lodi per l’Atalanta : L’attaccante dell’Atalanta, Josip Ilicic, ha raccontato la sua concitata estate. Dopo la decisione dell’addio alla Fiorentina è stato vicino alla Sampdoria prima di firmare con l’Atalanta dove si sta trovando molto bene. Ilicic nel suo racconto alla Gazzetta dello sport, ha iniziato con la scelta della Fiorentina di fare piazza pulita: “Il club ha deciso di cambiare, tanti se ne sono andati e bisognava trovare altre ...

LIVE Borussia Dortmund-Atalanta - Europa League in DIRETTA : 0-0 - gli orobici a caccia dell’impresa in Germania : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Borussia Dortmund-Atalanta, match valido per i sedicesimi di finale di Europa League. Dopo aver disputato un eccellente girone di qualificazione, affrontando alla grande avversarie di LIVEllo come Everton e Lione, gli orobici dovranno fare i conti contro la formazione tedesca, “retrocessa” dalla Champions League. Servirà l’impresa per uscire indenni dal campo tedesco per poi puntare tutte le proprie ...

LIVE Pagelle Borussia Dortmund-Atalanta - Europa League in DIRETTA : 0-0. I bergamaschi nella bolgia del Signal Iduna Park. A caccia dell’impresa : CLICCA QUI PER LA DIRETTA DELLA PARTITA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Borussia Dortmund-Atalanta, gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea va alla caccia dell’impresa nella bolgia del Signal Iduna Park contro una formazione di grande qualità che cercherà di ipotecare subito il passaggio del turno. La squadra di Gasperini dovrà essere brava soprattutto in difesa, per arginare ...

Tavagnacco a caccia dei 3 punti con l'Atalanta : Sabato 10 febbraio va in scena la tredicesima giornata della serie A femminile, la seconda del girone di ritorno. Il Tavagnacco sarà impegnato sul difficile campo di Mozzanica contro l' Atalanta , ...