Ata | si parte con la scelta scuole | raccomandazioni | modello D3 non obbligatorio

Rossi riparte - in QAtar via a mondiale numero 23 : Domenica, in Qatar, Valentino Rossi sarà al via del suo ventitreesimo mondiale, con entusiasmo immutato: "Mi aspetto una stagione interessante. Sembra che ci siano molti corridori veloci". Dopo un ...

Diretta/ Juventus Atalanta (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Partenza equilibrAta : Diretta Juventus Atalanta, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si recupera la partita di Serie A che era stata rinviata per neve a fine febbraio(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 18:02:00 GMT)

MotoGp riparte dal QAtar : Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e tutti gli altri big alla rincorsa di Marc Marquez, campione 2017 della MotoGp e favorito di diritto anche per un 2018 che si annuncia pronto a regalare spettacolo e ...

LIVE Sci alpino - Discesa maschile Are 2018 in DIRETTA : partenza rinviAta alle 13.15! Rischio annullamento. Innerhofer e Paris per chiudere col sorriso. È caccia al podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Are, valida per le Finali di Coppa del Mondo. Il super favorito è senza dubbio lo svizzero beat Beat Feuz, che può amministrare un vantaggio davvero notevole nei confronti di Aksel Lund Svindal. L’elvetico ha 60 punti in più del norvegese e gli basterà un quinto posto per conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. Una situazione sicuramente favorevole ...

MotoGP : riparte la caccia a Marquez. Al via questo fine settimana in QAtar il mondiale 2018 : MARQUEZ: MI ASPETTO UNA GARA EMOZIONANTE, SIAMO TUTTI MOLTO VICINI E proprio dal Qatar il campione del mondo in carica ha parlato della gara inaugurale della stagione 2018: 'Sono davvero felice che ...

Immaturi la serie / La partenza di Lucrezia. Diretta e anticipazioni ultima puntAta (finale di stagione) : Immaturi la serie, anticipazioni del 9 marzo 2018, in prima tv assoluta. Piero e Virgilio scoprono qualcosa di più sul passato; Serena corre da Gigi. Cosa succederà agli altri amici?(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:16:00 GMT)

OROLOGI IN RITARDO DI 6 MINUTI IN EUROPA/ Disputa energetica tra Serbia e Kosovo dalla parte dei ritardAtari : OROLOGI indietro di 6 MINUTI in EUROPA, perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia. Una Disputa sulla fornitura elettrica ha fatto calare le frequenze, gli OROLOGI rallentano(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:01:00 GMT)

“Un doloroso tumore…”. Choc all’Isola dei Famosi. Il concorrente lo confessa soltanto adesso e svela il motivo per cui ha scelto di partecipare al reality : “Ho bisogno di soldi per le cure”. Una tragedia inaspettAta e terribile : Nonostante le polemiche con Franco Terlizzi e la purtroppo breve permanenza all’Isola dei Famosi è entrato nel cuore di tutti. In molti già lo conoscevano per il suo ‘particolare’ modo di vedere la realtà un uomo dai poteri straordinari, in gradi di vedere che ci accompagna nel cammino in questa vita terrena. Craig Warwick sfortunatamente a causa di un problema di salute ha dovuto lasciare prima del dovuto l’Honduras, ma erano necessarie ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati del primo turno (parte alta). Maria Sharapova eliminAta! : Scattato nella notte italiana il torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: caratteristico tabellone a 96 con le 32 teste di serie esentate dal primo turno. La parte alta del tabellone ha visto subito un’eliminazione eccellente: esce di scena la russa Maria Sharapova, battuta con un doppio 6-4 dalla nipponica Naomi Osaka. Di seguito tutti i risultati di giornata: WTA Indian Wells – primo turno (parte alta) Kr.Pliskova (Cze) b. ...

Scuola - mobilità docenti e Ata 2018/9 : pronti alla firma - ecco quando si parte e le novità : Il nuovo contratto di mobilità è ormai in dirittura d’attivo. Il Miur, infatti, ha convocato per la giornata di domani, mercoledì 7 marzo 2018, i sindacati rappresentativi della Scuola (Cgil, Cisl, Uil, Snals-Confsal e Gilda-Unams) per la firma a cui farà seguito l’ordinanza applicativa che darà inizio alle operazioni. mobilità 2018/9, personale docente e Ata: pronto il nuovo contratto annuale Secondo […] L'articolo Scuola, ...

L'1% dello stipendio dei calciatori in beneficenza : la nobile iniziativa di MAta a cui partecipa anche Chiellini : Juan Mata ed il suo cuore d'oro al servizio dei meno fortunati, ecco come il centrocampista del Manchester United si rende utile per dare al calcio un volto più umano Juan Mata , trequartista del ...