Astronomia | il mistero della Grande Macchia Rossa di Giove | ecco cosa ha scoperto un team

Astronomia : il mistero di NGC 1277 - la galassia dallo “sviluppo interrotto” : Gli astronomi dell’Instituto de Astrofisica de Canarias presso l’Universidad de La Laguna (Spagna) hanno messo l’Hubble Space Telescope della NASA alla ricerca di un’antica galassia, catalogata come NGC 1277. Il raro e strano insieme di stelle è rimasto essenzialmente immutato negli ultimi 10 miliardi di anni. NGC 1277 può fornire nuove e importantissime informazioni sull’origine e sull’evoluzione delle galassie di miliardi di anni fa. La vita ...

Astronomia : il mistero lungo 75 anni delle onde magnetiche che scaldano il sole : Il sole è la fonte di energia che mantiene la vita sulla Terra ma c’è ancora molto da scoprire sulla nostra stella. Ora un gruppo di ricercatori ha risolto un mistero che durava da 75 anni: gli scienziati della Queen’s University Belfast hanno guidato un team internazionale alla rivoluzionaria scoperta che le onde magnetiche che si infrangono nel sole possono essere la chiave del riscaldamento della sua atmosfera e della spinta del vento ...

Astronomia : il mistero della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko ci riporta alle origini del sistema solare : Le comete costituite da due lobi, come la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, hanno origine quando i detriti provocati da una collisione distruttiva tra due comete si aggregano nuovamente. Queste collisioni potrebbero anche spiegare alcune delle strutture enigmatiche osservate su 67P. Questi sono i risultati di un nuovo studio condotto da un team internazionale, coordinato da Patrick Michel, ricercatore presso il laboratorio Lagrange. Da quando la ...

Astronomia : bellezza - grazia e mistero per la meravigliosa galassia a spirale NGC 3344 catturata in un’immagine di Hubble : bellezza, grazia e mistero sono le 3 qualità principali di NGC 3344, una magnifica galassia a spirale, catturata in un’immagine scattata dall’Hubble Space Telescope di NASA/ESA. In questa immagine la galassia è osservata da una prospettiva frontale, che permette agli astronomi uno sguardo approfondito della sua struttura elegante e intricata. A circa 20 milioni di anni luce di distanza nella costellazione del Leone Minore, NGC 3344 è la metà ...

Astronomia - il mistero della co-evoluzione di un buco nero super-massiccio e della sua galassia madre : una nuova osservazione alimenta l’enigma : Una nuova osservazione di una galassia attiva realizzata dall’Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA, Taiwan) ha mandato in confusione gli astronomi. La galassia in questione ha un forte flusso di gas ionizzato dal suo centro, ma gli astronomi hanno scoperto che il monossido di carbonio (CO) associato al disco galattico non è influenzato da tale uscita di gas. Secondo uno scenario comune che spiega la formazione e ...

Astronomia : risolto il mistero del buco nella Nebulosa Rosetta : Il mistero che avvolge Rosetta, la Nebulosa con un foro al centro attorno al quale nubi di polveri si allungano nello spazio come petali di un fiore, ha dovuto aspettare l’avvento dei supercomputer per essere forse risolto. La Nebulosa Rosetta si trova nella Via Lattea, a circa 5mila anni luce dalla Terra. Con una grandezza approssimativa di 100 anni luce è uno degli oggetti più brillanti del cielo notturno. La sua posizione – spiega ...

Astronomia - il mistero della riconnessione magnetica : ecco cosa c’è dietro le luci più brillanti dell’universo : I fisici spaziali dell’University of Wisconsin-Madison hanno appena rilasciato dettagli inediti di uno strano fenomeno che alimenta le aurore boreali, le eruzioni solari e le espulsioni di massa coronale (le più grandi esplosioni nel nostro sistema solare). I dati sulla cosiddetta riconnessione magnetica provengono da un quartetto di nuovi veicoli spaziali che misurano la radiazione e i campi magnetici nell’orbita terrestre alta. La ...

Astronomia : il mistero di CoRoT-2b - un pianeta gioviano caldo dai venti insoliti : Il punto più caldo di un pianeta gassoso vicino ad una stella non si trova dove gli astrofisici credevano: si tratta di una scoperta che sfida la comprensione degli scienziati di molti pianeti di questo tipo scoperti in sistemi solari diversi dal nostro. Questi pianeti vengono chiamati gioviani caldi ma, a differenza di Giove, orbitano incredibilmente vicino alla loro stella madre, tanto da impiegare meno di tre giorni per completare la loro ...

Astronomia - identificato il benzonitrile : una scoperta che risolve un mistero lungo 30 anni : Per la prima volta, gli scienziati hanno identificato una molecola complessa in una parte lontana del sistema solare. La scoperta porta gli scienziati più vicini alla risoluzione di un mistero astronomico che resiste da 30 anni. I ricercatori hanno identificato il benzonitrile, una molecola costituita da carbonio, idrogeno e azoto, considerato come l’elemento costitutivo di altri due tipi di molecole che sono possibili precursori della vita ...