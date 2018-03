Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni | rapine e

Venezia : Gdf disarticola Associazione ‘ndranghetista operante in Veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Vadalà è indagato nel procedimento penale Veneziano per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio e autoriciclaggio, per aver creato unitamente ad altri componenti del sodalizio dei canali commer

Venezia : Gdf disarticola Associazione ‘ndranghetista operante in Veneto : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - Nelle prime ore della mattinata, il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia ha eseguito diversi provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità giudiziaria di Venezia nei confronti di 17 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazio

Nasce la prima Associazione italiana per lo sviluppo degli sport elettronici : Qualche settimana fa è stata ufficializzata la nascita di A.I.eSp., l’associazione italiana esports, primo tentativo nazionale di sostenere lo sviluppo del mercato italiano degli esports attraverso un movimento associativo che si auspica poter essere di rilevanti dimensioni. A comunicarlo è stato Marcel Vulpis, presidente di A.I.eSp. che ha dichiarato alla stampa come nel corso delle ultime settimane, unitamente a professionisti del settore come ...

Vaccini - Associazione nazionale presidi : per bimbi non in regola stop frequenza : Vaccini, associazione nazionale presidi: per bimbi non in regola stop frequenza “Confidiamo che i genitori che non si sono ancora messi in regola non portino i figli in classe”, dichiara la responsabile delle relazioni istituzionali Licia Cianfriglia Continua a leggere L'articolo Vaccini, associazione nazionale presidi: per bimbi non in regola stop frequenza proviene da NewsGo.

JUDO/ Cintura nera II Dan per Daniele Ambrosoli dell'Associazione Yamato di Boves : La sera di mercoledì 7, alla fine della abituale lezione del tardo pomeriggio , l'altra settimanale è il venerdì, sempre nella Palestra Piccola delle Scuole Medie di Boves, Via don Cavallera, , l'...

Vaccini - Associazione nazionale presidi : per bimbi non in regola stop frequenza : "Confidiamo che i genitori che non si sono ancora messi in regola non portino i figli in classe", dichiara la responsabile delle relazioni istituzionali Licia Cianfriglia

«Fondi pubblici per spettacoli con contenuti blasfemi?». L'Associazione Culturale San Michele si unisce alla protesta : Una scena di "Delitto e Castigo" del regista russo Konstantin Bogomolov L'Associazione Culturale San Michele Arcangelo di Ravenna aderisce alla protesta, sollevata dal Popolo della Famiglia, per lo ...

Discarica Malagrotta - pm chiede sei anni per Cerroni : “Associazione per delinquere - sistema a un passo dal 416 bis” : Un sistema che è “quasi mafia“. “Sta con un piede in mezzo al 416 bis”, per dirla con le parole usate dal pm Alberto Galanti nella requisitoria con la quale ha chiesto la condanna a sei anni di carcere per il patron della Discarica romana di Malagrotta Manlio Cerroni accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico dei rifiuti. “Le infiltrazioni del gruppo gestito da Manlio Cerroni arrivavano ...

Bergamo - guardia di finanza arresta pluripregiudicato per Associazione mafiosa : i militari del Comando Provinciale della guardia di finanza di Bergamo hanno arrestato a Romano di Lombardia , BG, , un pericoloso pluripregiudicato, già condannato per attività estorsive con l'...

Associazione direttori del personale propone Carta lavoro 4.0 : In vista del voto l'Aidp lancia la sua sfida alla politica perchè "quello che ci preme rimarcare in questi ultimi giorni di campagna elettorale è che l'impianto innovativo introdotto non venga ...

Torino - arrestati tre universitari tunisini per Associazione terroristica : sospettati di avere legami con l’Isis : Tre studenti universitari tunisini sono indagati per associazione terroristica dalla Procura di Torino, che ritiene che siano collegati all’Isis. Per loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Si tratta di tre iscritti all’Università di Torino, sono Nafaa Afli, 27 anni, Bilel Mejri, di 26, e Marwen Ben Saad, 31 anni, ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al terrorismo internazionale. Il ...

Rudy Rotta - un'Associazione per ricordare l'artista : Sono onorato di far parte di questa associazione; è importante che i personaggi e gli artisti che hanno contribuito a rendere Verona una grande città nel mondo non vengano mai dimenticati'. '...

Maxi operazione antidroga : fermate 15 persone per "Associazione a delinquere per traffico di stupefacenti" : : Questi i nomi dei fermati: A. I. di Arzana del 1966, A. Luca di Arzana del 1974, A. R, di Arzana, del 1967, A. S. di Arzana, del 1969, F. P. di Alghero, del 1986, F. B. di Tortolì del 1958, F. A. di ...

Confesercenti - nuovo modello organizzativo in provincia dell'Aquila : si sperimenta l'Associazione unica : "Per la Confesercenti il territorio della provincia aquilana è centrale", spiegano Erasmi e Legnini, "in quanto qui si è costruita una realtà numericamente rilevante in un bacino dove l'economia ha ...