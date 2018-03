Assenteismo | indagati 16 dipendenti Agenzia Entrate Caserta

Assenteismo - 12 indagati a Dogane Roma : 10.10 Dodici dipendenti dell'Agenzia delle Dogane Roma 1 sono indagati per truffa aggravata e falsa attestazione: avrebbero strisciato il badge aziendale in ingresso per poi passarlo a colleghi compiacenti che timbrassero per loro mentre si assentavano. Lasciato il lavoro - è emerso dalle indagini dei Carabinieri -i dipendenti si dedicavano ad altre attività lavorative e non, risultando però in servizio e quindi retribuiti. Le indagini, ...