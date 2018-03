Asilo nido | per il bonus da 1000 euro richieste entro il 31 marzo

Usa - narcotizza i bimbi del suo Asilo nido e li abbandona mentre va ad abbronzarsi : condannata a 21 anni : Omettendo di dire che quella fascia oraria era quella in cui lei usciva per andare a dedicarsi allo sport e al suo look mentre i bimbi restavano completamente soli. Una volta smascherata e arrestata, ...

Picchiavano i bimbi all'Asilo nido : indagate 4 maestre e una bidella : Ancora violenze in un ambiente dove i bambini dovrebbero sentirsi sicuri. Esattamente come i loro genitori che li portano all'asilo. E invece le cose vanno diversamente. Quattro maestre e una bidella ...

Veneto - quote per i bimbi immigrati all’Asilo nido. Spunta una legge per limitare l’accesso alle strutture regionali : Mettere un tetto alla presenza di bambini extracomunitari negli asili nido del Veneto. La difesa della popolazione autoctona rispetto a coloro che sono arrivati solo negli ultimi 15 anni, sembra ormai diventata un’ossessione, a Venezia, per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi sociali, dalle scuole materne agli istituti di ricovero. L’ultima dimostrazione è un progetto di legge che era stato presentato alla presidenza del ...

Caserta - un solo Asilo comunale per 4mila bambini. Il Sud visto dalla stanza di un nido : Una sola scuola comunale per l’infanzia con 60 posti, ma i bambini iscritti sono 28 e quelli che frequentano solo 20. Numeri chiave che descrivono quella che a Caserta, città con 76.126 abitanti e 4.200 bambini nella fascia di età tra zero e sei anni, si può definire “una grave emergenza”...

Madri denunciano l’Asilo nido : “Le maestre hanno fatto la ceretta alle nostre figlie” : Madri denunciano l’asilo nido: “Le maestre hanno fatto la ceretta alle nostre figlie” Alyssa Salgado, 19enne, afferma di aver lasciato la figlia di 2 anni, Lilayiah, nel centro diurno Boys & Girls Club di Pasco giovedì scorso. La bimba aveva la pelle rossa tra le sopracciglia e meno peli rispetto a prima. Glenda Maria Cruz […] L'articolo Madri denunciano l’asilo nido: “Le maestre hanno fatto la ceretta alle nostre figlie” sembra ...

Asilo nido senza autorizzazioni : chiuso dopo l'ispezione del Nas : Approfondimenti 'Struttura poco sicura': chiuso nido d'infanzia a Lanciano, bimbi trasferiti 2 ottobre 2015 Provvedimento immediato di chiusura per un Asilo nido di Chieti , del quale non è stato reso ...

Bonus Asilo nido : al via le domande. Tempi e modalità : Teleborsa, - Un piccolo, grande aiuto per tante famiglie . Dal 29 gennaio e fino al 31 dicembre 2018 sarà possibile presentare domanda per accedere al Bonus asilo , dell'importo massimo di 1.000 euro, ...

Narzole - aprirà un Asilo nido nei locali del Comune? : C'è un asilo nido "in cantiere" a Narzole. Su mandato dell'Amministrazione, l'ufficio tecnico del comune di Narzole sta lavorando in queste settimane ad uno studio di fattibilità per la realizzazione ...

Bonus Asilo nido 2018 - ecco come fare domanda : quanto spetta - tutto quello che c’è da sapere : L’articolo 1, comma 355 della legge di bilancio 2017 (Legge 232/16), ha disposto che ai figli nati (o adottati) dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di […] L'articolo Bonus asilo nido 2018, ecco come fare domanda: quanto spetta, tutto quello che c’è da sapere ...

Bambini maltrattati all'Asilo nido : condannate cinque maestre e la cuoca : L'asilo nido dove lavoravano, a Grosseto, era stato chiuso dopo l'esplosione dello scandalo. E ora, con l'accusa di maltrattamenti sui bimbi, sono state condannate con rito abbreviato a due anni ...

A Piacenza nasce il primo Asilo nido italiano in un centro anziani : è il primo “centro intergenerazionale” d’Europa : Bambini e anziani nella stessa struttura? Non occorre andare fino all’Intergenerational Learning Center di Seattle per incontrare buone prassi di convivenza tra ipotetici “nonni e nipoti”: basta fermarsi a Piacenza, più precisamente nel centro Abi di Piacenza, dove la cooperativa sociale Unicoop ha realizzato, in collaborazione con Comune e Provincia, Regione Emilia-Romagna, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Cariparma, il primo asilo nido ...