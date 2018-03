Ascolti | È arrivata la felicità lascia Rai1 con 2 | 8 milioni 11 | 7% | bene il finale di

Ascolti TV | Martedì 13 marzo 2018. Roma – Shakhtar Donetsk 19.3% - E’ Arrivata la Felicità 11.7%. DiMartedì 8.2% - CartaBianca 5.5% : Roma - Shakhtar Donetsk Su Rai1 E’ Arrivata la Felicità ha conquistato 2.821.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Shakhtar Donetsk ha raccolto davanti al video 5.243.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.919.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 marzo 2018. La Champions sfiora gli 8 mln (28.6%) - flop E’ Arrivata la Felicità (10.9%) : Tottenham - Juventus Su Rai1 E’ Arrivata la Felicità ha conquistato 2.709.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Tottenham – Juventus ha raccolto davanti al video 7.956.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.256.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.077.000 spettatori (10.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha ...

Ascolti TV | Martedì 27 febbraio 2018. L’Isola al 23.8% - E’ Arrivata la Felicità 12.1% : Isola dei Famosi 2018 Su Rai1 E’ Arrivata la Felicità 2 ha conquistato 2.993.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2018 ha raccolto davanti al video 4.501.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.734.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha intrattenuto 1.896.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 #CartaBianca ...

Ascolti : È arrivata la felicità non decolla e ottiene 3 - 2 milioni (13 - 71%) - Le Iene a 2 - 3 (11 - 94%) : Ascolti tv di mercoledì 21 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di mercoledì 21 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la seconda puntata della fiction È arrivata la felicità 2 con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Risultato? 3.285.000 spettatori (13,71% di share). Su Italia 1 […] L'articolo Ascolti: È arrivata la felicità non decolla e ottIene 3,2 milioni (13,71%), Le Iene a ...

