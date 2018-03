Arsenal | Wenger | Siamo i favoriti? Non importa | voglio solo vincere

Arsenal - Wenger : "Non potevamo perdere ancora. Ma non siamo qualificati" : Aveva chiesto un cambio di marcia e l'Arsenal di Arsene Wenger l'ha fatto proprio a San Siro dove ha battuto per 2-0 il Milan nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: 'Era quello di cui ...

Milan-Arsenal 0-2 : Wenger ferma la corsa dei rossoneri : MILANO - Alla prima grande sfida europea si interrompe la serie positiva del Milan che durava da 13 partite tra campionato e coppe. I rossoneri non perdevano da prima di Natale: 0-2 in casa con l'...

Arsenal - Wenger : 'Rispettiamo la nostra filosofia. Milan? Lotta su ogni pallone' : Arsene Wenger, tecnico dell' Arsenal , è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di San Siro. Sulla gara: 'Bisogna sempre rispettare la propria filosofia, ma per farlo ci vuole fiducia. Quando manca la fiducia bisogna affidarsi a cose concrete, dobbiamo ...

Europa League - Milan-Arsenal : Suso e Calhanoglu per mandare #WengerOut : Quell'hashtag tanto popolare a Londra, #WengerOut, i tifosi del Milan lo prenderebbero in prestito volentieri da quelli dell'Arsenal alla fine della doppia sfida con i Gunners: significherebbe aver ...

Arsenal - Wenger : "Soffriamo a livello mentale. Gattuso? Mi dia lui qualche consiglio" : L'Arsenal non è certo nel miglior momento, viene da quattro sconfitte di fila, prende gol da undici gare di Premier e questa potrebbe diventare l'ultima stagione di Wenger alla guida dei Gunners dopo ...

Arsenal - Wenger : 'Gattuso non ha bisogno dei miei consigli' : Rino Gattuso si definisce 'un allenatore dei Pulcini' rispetto ad Arsene Wenger ma il tecnico francese non se la sente di dare alcun tipo di consiglio al collega del Milan: il suo Arsenal è in un ...

Milan-Arsenal - Wenger : 'Non mi permetto di dare consigli a Gattuso - potrebbe darne lui a me' : Una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive, sesto posto in Premier e un gioco che stenta a decollare. L'Europa League rappresenta per l'Arsenal l'unico modo per raddrizzare una stagione al ...

Milan - Gattuso : 'Arsenal in difficoltà? Di notte mi sogno Wenger e Ozil' : 'Partite così vorrebbero giocarle tutti'. Parola di Rino Gattuso, in campo domani sera a San Siro , quasi 70mila spettatori, , per l'andata degli ottavi contro l'Arsenal. Milan. 'Dobbiamo viverla con ...

Il calcio fighetto ma perdente di Wenger ha stufato l'Arsenal : Nella stagione 2005/2006 questa evoluzione raggiunse l'apice: l'Arsenal era 'la squadra che giocava meglio al mondo, pur non essendo la squadra migliore al mondo', scrisse il quotidiano catalano ...

Milan-Arsenal - sfida Gattuso-Wenger : due carriere a confronto : Grinta e aplomb. Un allenatore in costante trance agonistica contro uno dal viso all'apparenza sempre sereno. Un italiano e un francese. Milan-Arsenal sarà anche Gattuso contro Wenger. La strana ...

Arsenal - Wenger : “Col Milan sarà durissima” : Arsenal, Wenger: “Col Milan sarà durissima” sarà un Arsenal in piena crisi, reduce da quattro sconfitte di fila, quello che giovedì scenderà in campo a San Siro. L’Europa League è ormai l’unico trofeo rimasto per una squadra e un allenatore nella bufera. “Col Milan sarà durissima, dobbiamo cercare in tutti i modi di recuperare energie, […] L'articolo Arsenal, Wenger: “Col Milan sarà durissima” è su ...

DIRETTA/ Arsenal-Manchester City - risultato finale 0-3 - streaming video e tv : Guardiola umilia di nuovo Wenger : DIRETTA Arsenal Manchester City, info streaming video e tv: 4 giorni dopo la finale di Carabao Cup le due squadre si ritrovano in Premier League.