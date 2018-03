Arriva Mike “l’italiano” | falco anti-Iran che vuol rivedere l’intesa sul nucleare 

Usa - Trump innesca il domino : silurato il segretario di Stato Tillerson - al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia Arriva una donna : Rivoluzione nell'amministrazione americana con l''avvicendamento "deciso dal presidente in persona". Tillerson non conosce le ragioni del suo licenziamento: era intenzionato a continuare il suo mandato per seguire "i progressi cruciali in tema di sicurezza nazionale".