Antonietta Gargiulo | strage Cisterna di Latina La terapeuta | Non si deve

Strage di Latina - Antonietta Gargiulo è uscita dalla prognosi riservata : migliora ed è seguita dagli psicologi : E' uscita dalla prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma Antonietta Gargiulo, la 39enne ferita a Cisterna di Latina dal marito, il carabiniere Luigi Capasso, che ha poi ucciso le due figlie e si è suicidato. Lo ha reso noto il programma di Rai Tre 'Chi l'ha visto?' nella puntata di stamani.I sanitari hanno dato il nulla osta per il trasferimento della donna dalla terapia intensiva al reparto di chirurgia generale. Gargiulo ...

“Le bimbe sono morte”. La reazione di Antonietta Gargiulo alla tragica notizia : le lenzuola strette in un pugno e quella telefonata all’amica : “Non so più che fare, non so come andrà a finire”. Ha la voce stanca Antonietta Gargiulo in una delle tante telefonate in cui si sfogava con le sue amiche per gli appostamenti del marito e carabiniere Luigi Capasso da cui si stava separando. Parole di disperazione pochi giorni prima la tragedia: prima di suicidarsi Capasso l’ha ferita, si trova ancora in un letto d’ospedale e ha ucciso le loro figlie, ...

Strage di Latina - gli audio di Antonietta Gargiulo a un'amica : "Volevo un padre migliore per le mie figlie : "Volevo una vita migliore per le mie figlie, un padre migliore e questo mi ritrovo". Così parlava Antonietta Gargiulo a un'amica, prima che il marito, Luigi Capasso, mettesse fine alla sua vita e a quella delle loro due bambine, di 8 e 14 anni. Gli audio sono stati trasmessi nel corso della trasmissione Quarto Grado."Dice che viene a prendere il caffè e parcheggia di traverso con l'auto di fronte al portone: non viene a prendere il ...

Antonietta Gargiulo in ospedale ha saputo della morte delle figlie. Ma come si dà la notizia di una tragedia? : Erano in quindicimila a dare l’addio a Alessia e Martina, nella parrocchia di San Valentino a Cisterna di Latina. Le due bambine, di 13 e 7 anni, sono state uccise il 28 febbraio dal padre, Luigi Capasso, carabiniere, che prima di suicidarsi, ha ferito in modo molto grave la loro mamma, da cui era separato. A spiegare ad Antonietta Gargiulo, 39 anni, della morte delle figlie, sono stati alcuni famigliari insieme a una squadra di esperti ...

“Ha saputo…”. Strage di Latina : Antonietta Gargiulo - lo strazio di una madre. La donna è stata risvegliata dalla sedazione e gli psicologi l’hanno giudicata “pronta” per conoscere l’atroce verità : Dal 28 febbraio 2018 Antonietta Gargiulo era ricoverata in terapia intensiva al San Camillo dopo l’aggressione feroce del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intonro alle 5.30 di mercoledì mentre la donna stava andando al lavoro, aveva ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi. Ciò che è successo a Cisterna di Latina ha sconvolto l’Italia intera. Il carabiniere, come è emerso da ...

