Antonella Clerici cambia vita dopo La prova del cuoco?

“Sanremo Young” – Quarta punatata di mercoledì 14 marzo 2018 - con Antonella Clerici. : Cambiamogli il nome ma il contenuto è sempre quello: la musica e i protagonisti i ragazzi. Antonella Clerici è tornata in prima serata su Raiuno con l’ennesimo talent canoro, Sanremo Young, in onda per l’appunto dal palco dell’Ariston di Sanremo. La Quarta puntata va in onda eccezionalmente stasera recuperando così quella di venerdì 2 marzo […] L'articolo “Sanremo Young” – Quarta punatata di mercoledì 14 marzo 2018, con ...

Sanremo Young : Antonella Clerici chiama un ospite internazionale : Sanremo Young, semifinale 14 marzo: tutti gli ospiti di Antonella Clerici Il talent musicale dedicato ai Millennials, Sanremo Young, andrà eccezionalmente in onda domani, mercoledì 14 marzo, per recuperare l’assenza del 2 marzo. Per l’occasione, la conduttrice Antonella Clerici accoglierà sul palco il cantante inglese Simon Le Bon, leader del gruppo dei Duran Duran, che le concederà un’intervista. Oltre a Le Bon, a fare ...

'Domenica In' fra Antonella Clerici e Mara Venier. Federica Panicucci in ribasso dopo il fuorionda : MILANO - Cominciano i movimenti televisivi per la prossima stagione. Primo 'problema' in casa Rai con ' Domenica In ', condotto quest'anno dalle sorelle Cristina e Benedetta Parodi. Gli ascolti non ...

Sanremo Young : Antonella Clerici scende sotto i 4 milioni ma vince ancora : Antonella Clerici sotto i 4 milioni. Sanremo Young cala ma vince la serata Ieri sera su Rai 1 in prima serata è andata in onda, dopo una settimana di pausa forzata, la terza puntata di Sanremo Young, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. La terza puntata della trasmissione ha registrato una leggera flessione rispetto alla puntata precedente. Questo probabilmente è stato causato dalla pausa ...

Eddy Mertens/ "Antonella Clerici? Le rimarrò fedele per sempre" : Due persone che mettono al mondo un figlio avranno sempre un profondo legame ed è in nome di quello che Eddy Martens non dimenticherà e tradirà mai Antonella Clerici(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 12:51:00 GMT)

Sanremo Young : anticipazioni e ospiti 9 marzo - con Antonella Clerici : Visibile anche in streaming sulla piattaforma web di Rai 1 . Sanremo Young, ecco i 10 giovani cantanti rimasti in gara Due settimane fa nel talent, che si ispita un po' a "Ti lascio una canzone" ...

Sanremo Young : Antonella Clerici con Carlo Conti e tutti gli ospiti : Carlo Conti ospite da Antonella Clerici il 9 marzo a Sanremo Young Lo scorso venerdì due marzo la conduttrice Antonella Clerici non è potuta andare in onda con la terza puntata del suo talent musicale Sanremo Young per dare spazio allo speciale politico di Bruno Vespa in occasione delle elezioni svoltesi domenica 4 marzo. Nonostante questo piccolo rallentamento, però, Antonella ritornerà all’Ariston domani, lasciando come sempre La prova ...

Antonella Clerici e Mara Venier in pole per Domenica In? : Domenica In: spuntano i nomi di Antonella Clerici e Mara Venier Mara Venier e Antonella Clerici sarebbero al momento i nomi più vicini a Domenica In. In base all’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, sembrerebbe infatti che la stagione 2018-2019 del contenitore Domenicale di Rai1 potrebbe essere affidata proprio all’attuale conduttrice de La prova del cuoco, oppure dall’opinionista dell’Isola ...

Mara Venier e Antonella Clerici hanno litigato? L’indiscrezione : Mara Venier e Antonella Clerici hanno litigato a Domenica In? L’indiscrezione sui social Per chi non lo sapesse, o semplicemente non lo ricordasse, Mara Venier e Antonella Clerici hanno avuto modo di lavorare insieme in passato. Quando Mara infatti era ancora in Rai le due avevano fatto insieme Domenica In. Ora, come è noto, il modo […] L'articolo Mara Venier e Antonella Clerici hanno litigato? L’indiscrezione proviene da ...

Antonella Clerici/ "Il mio Vittorio geloso di Richard Gere - ma non lascio che si intrometta nel suo lavoro" : Antonella Clerici ha deciso di rallentare i ritmi lavorativi per stare accanto alla figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. Lascia La Prova del Cuoco e ritorna a Il Treno dei desideri?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:52:00 GMT)

“Basta - me ne voglio andare”. L’inaspettato forfait di Antonella Clerici. Il futuro professionale dell’amata conduttrice de La prova del cuoco adesso è chiaro. A dire cosa sta succedendo nella sua vita (anche privata) è proprio lei : “È una certezza…” : Da qualche tempo i riflettori del gossip sono puntati su Antonella Clerici, non tanto per la sua vita privata, ma quanto per il suo percorso lavorativo che appare stranamente incerto e pieno di dubbi. L’amata conduttrice della prova del cuoco sta infatti per lasciare la trasmissione e i telespettatori non sono troppo contenti di ciò. Ma soprattutto la curiosità è su dove la potranno ancora seguire. A rispondere a questa domanda è ...