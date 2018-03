Anticipazioni Una vita trama puntate 19-23 marzo 2018 | Mauro ha l’amante?

Una Vita Anticipazioni : CELIA torna dall’INGHILTERRA con un nuovo look : In diversi nostri post dedicati alle anticipazioni di Una Vita, vi abbiamo parlato della volontà di CELIA (Ines Aldea) di annullare alla Sacra Rota il suo matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo): una volta accantonata l’infatuazione per il ladruncolo Cruz Bengoa (Dani Luque), la consorte tradita sentirà la necessità di doversi allontanare dal quartiere di Acacias per un certo periodo e si recherà in Inghilterra per far visita ...

UNA VITA / Liberto confessa i suoi sentimenti per Rosina? (Anticipazioni 14 marzo) : Anticipazioni Una VITA, puntata 14 marzo: Rosina e Liberto si trovano insieme ad una cena a casa Valverde e cominciano a discutere, facendo nascere dei sospetti...(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 08:02:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Fabiana tra la vita e la morte - suicidio od omicidio? : I sospetti della rovinosa caduta di Fabiana giù dal balcone ricadranno su Cayetana. La Dark Lady sarà davvero colpevole?

Una Vita Anticipazioni : MAURO dice addio a TERESA : L’amore tra MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo) e TERESA Sierra (Alejandra Meco) verrà messo duramente alla prova nei prossimi mesi a Una Vita: com’è infatti già noto, Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel), approfittando della sua falsa pazzia, corromperà la cameriera Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez) e Zenon (Quique Goga), il segretario di Fernando Mondragon (Ander Azurmendi), affinché mandino in malora l’amore della coppia ...

Una Vita Anticipazioni 13 marzo 2018 : Cayetana armata di forbici minaccia Ursula : Dopo essersi scagliata contro la Dicenta, la Sotelo rischia di essere rinchiusa in una casa di cura.

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 19 a venerdì 23 marzo 2018: Celia propone un patto a Felipe per mettere a tacere i pettegolezzi sul loro matrimonio: in pubblico fingeranno di essere una coppia affiatata, in casa si ignoreranno. Felipe accetta, ma è deciso a riconquistare Celia e, per farlo, chiede l’aiuto di Ramon. Dopo l’aggressione di Cayetana ai danni di Ursula, il giudice Marquez deve valutare se sia ...

UNA VITA/ Anticipazioni 13 marzo : Cayetana rischia di essere internata in manicomio : Anticipazioni Una VITA, puntata 13 marzo: dopo la sfuriata in sartoria, Cayetana viene ricoverata in ospedale. Presto avrà luogo il trasferimento in manicomio?(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 00:10:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni : Simon scopre un cadavere - ecco di chi - puntata 547 Video : #Una Vita anticipazioni: Simon scopre il cadavere di una donna nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5. Cayetana non sembra riprendersi e, dopo aver aggredito Ursula con delle forbici, verra' internata per la seconda volta in ospedale, dove Fabiana tentera' di farla ragionare. Una volta dimessa, la Sotelo vorra' ovviamente vendicarsi dell'arcigna istitutrice. Nello stesso tempo, Simon non fara' che peggiorare i suoi rapporti ...

Una Vita : cosa succede a METÀ APRILE 2018 - Anticipazioni : Passate le festività pasquali, nella telenovela Una Vita si verificheranno tantissimi colpi di scena; scopriamo quello che succederà intorno a METÀ APRILE 2018 attraverso il nostro post che riassume tutte le anticipazioni principali. Sara si fa picchiare da Zenon, il segretario di Fernando. Dopo aver insinuato a Fernando (Ander Azurmendi) di avere una relazione con Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez) continuerà a ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 13 e mercoledì 14 marzo 2018 : anticipazioni puntata 425 di Una VITA di martedì 13 e mercoledì 14 marzo 2018: Successivamente al raptus in sartoria, Cayetana viene ricoverata in ospedale; ora il pericolo è che il giudice faccia internare la Sotelo Ruz in una casa di cura, togliendo la custodia a Teresa. Fernando vede Teresa e Mauro baciarsi per strada e la prende decisamente male. Casilda parla a Huertas del suicidio di Herminia, l’ex amante di Felipe; intanto ...

AMICI 17/ Anticipazioni e news : nessuna felpa verde per i ragazzi - cambierà qualcosa questa settimana? : Il serale di AMICI 17 si avvicina ma gli insegnanti hanno ancora molti dubbi in merito ai nomi degli allievi da portare alla seconda fase del programma. Ecco i favoriti.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:15:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni : Sara tra Mauro e Teresa - il suo vero scopo : Anticipazione Una Vita: Sara mette in crisi Mauro e Teresa, ecco qual è il suo vero obbiettivo Nelle prossime puntate di Una Vita Sara si inserisce sempre di più tra Mauro e Teresa. Il poliziotto di Acacias 38 deve, infatti, affrontare la pesante presenza della Rubio Ortiz. Ricordiamo che quest’ultima non era altro che una […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Sara tra Mauro e Teresa, il suo vero scopo proviene da Gossip e Tv.

Una Vita : SUSANA brucia tutti gli oggetti di SIMON - Anticipazioni : anticipazioni Una Vita: SIMON vicino a scoprire le sue origini A Una Vita, sta per cominciare una storyline che vedrà protagonista la sarta SUSANA Seler (Amparo Fernandez): se ci avete letto in precedenza, sapete già che il maggiordomo SIMON Gayarre (Jordi Coll) scoprirà che l’anziana è sua madre e, da quel momento in poi, cercherà di capire per quale motivo l’abbia abbandonato quando era soltanto in fasce. La storyline, partendo da ...

Una Vita : le trame dal 12 al 16 marzo 2018 – Anticipazioni : Su Canale5 dalla penna dell’autrice de Il Segreto, va in onda una nuova telenovela, Una Vita, trasmessa in Spagna sul canale TVE La1, con il titolo Acacias 38. Gli appuntamenti previsti per questa settimana sono da lunedì a venerdì dalle 14:10 alle 14:45. Una Vita | Le trame della settimana dal 12 al 16 marzo 2018 Cayetana si presenta alla riunione del patronato convocata a […] L'articolo Una Vita: le trame dal 12 al 16 marzo ...