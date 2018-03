Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 19-23 marzo 2018 | Anita scopre la verità e

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di giovedì 15 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 15 marzo 2018: Sandro (Alessio Chiodini) scopre un documento sulla possibile dismissione del settore velistico dei cantieri e ciò porta il ragazzo, con la complicità di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), a una reazione inattesa che potrebbe avere delle forti ripercussioni… Niko (Luca Turco) è in procinto di ricevere da Susanna (Agnese Lorenzini) una proposta del tutto ...

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntate dal 19 al 23 marzo 2018 : Settimana densa di colpi di scena e contrasti tra i protagonisti di Un Posto al Sole. La celebre soap in onda ogni giorno, dl lunedì al venerdì, su Rai 3, a partire dalle 20.40...

Un posto al sole / Anticipazioni 14 marzo : Patrizio sorprende Rossella insieme a Diego : Anticipazioni Un posto al sole, puntata 14 marzo: Patrizio vede Diego e Rossella mentre si abbracciano e prende una decisione molto importante sul suo futuro.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:18:00 GMT)

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 14 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 14 marzo 2018: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ha assistito con molto turbamento all’abbraccio fra Diego (Francesco Vitiello) e Rossella (Giorgia Gianetiempo)… Patrizio, dopo quello che ha visto, accusa il colpo ma poi giunge a prendere una decisione clamorosa e spiazzante… Silvia (Luisa Amatucci) appare sempre più conquistata dal losco editor Emanuele, ma Michele trova la ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 19 a venerdì 23 marzo 2018: Vittorio è sempre più coinvolto da Anita, che però sta per fare una sconvolgente scoperta. Raffaele è triste per la partenza di Diego, ma gli amici troveranno il modo di fargli tornare il buonumore. Nel giorno della festa del papà, Andrea pensa con tristezza che Alice se ne sia dimenticata. Anita è sconvolta dopo aver scoperto che Luca è suo padre. Mentre si ...

Un posto al sole Anticipazioni : ANITA scopre che LUCA è suo padre! : A Un posto al sole, colpi di scena a non finire nella complessa storyline di LUCA Grimaldi (Marco Basile) e ANITA (Ludovica Bizzaglia): prima siamo stati noi telespettatori a scoprire il vero legame tra il poliziotto e la sua giovane “amica”, poi è stato il turno di Vittorio (Amato D’Auria), il quale ha appreso con grande turbamento che la ragazza di cui si è innamorato è in realtà la figlia dell’ex poliziotto. Come ...

Anticipazioni Un posto al sole : LA PARTENZA DI DIEGO : È stato il lungo regalo di Natale di Un posto al sole: la ricomparsa (dopo molti anni) di DIEGO Giordano, tornato nella soap con grossi problemi di salute e che invece ora se ne va per non creare problemi altrettanto grossi ma… di tipo sentimentale! Rientrato a Napoli, il personaggio interpretato da Francesco Vitiello ha affrontato una complessa operazione chirurgica dalla quale è fortunatamente uscito nel migliore dei modi, ma nel ...

Un posto al sole/ Anticipazioni 13 marzo : la difficile decisione di Diego : Anticipazioni Un posto al sole, puntata 13 marzo: Diego continua a nascondere i suoi sentimenti per Rossella e arriva a prendere una drastica decisione.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 06:34:00 GMT)

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di martedì 13 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 13 marzo 2018: Pur di non creare altre sofferenze ai suoi cari, Diego (Francesco Vitiello) prende una decisione che metterà in condizione Rossella (Giorgia Gianetiempo) di fare i conti con i suoi sentimenti. Elena Giordano (Valentina Pace) riceve una notizia in grado di influire in modo positivo sul suo futuro… Vittorio (Amato D’Auria), sempre più invaghito di Anita Falco (Ludovica ...

Un Posto al Sole : Anticipazioni 12 – 16 marzo 2018 : Germano Bellavia Con l’arrivo della primavera si moltiplicano le occasioni per organizzare delle gite fuori porta. Un’ulteriore occasione arriva come di consueto da Un Posto al Sole. Per gli appassionati di Upas tornerà, infatti, a breve l’opportunità di visitare il set della soap grazie all’ormai nota iniziativa Una Gita al Sole. La prossima visita è prevista giovedì 5 aprile alle 10.30 presso il CPTV RAI di Napoli. Per partecipare ...

Un Posto al sole Anticipazioni : da lunedì 12 a venerdì 16 marzo 2018 : Le Anticipazioni di questa settimana rivelano che Conan O’Brien, famoso presentatore americano, farà una comparsata nella scena di Valentina Pace e Rodolfo Corsato.

UN POSTO AL SOLE/ Luca Grimaldi confessa la verità sul legame con Anita (Anticipazioni 12 marzo) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 12 marzo: Luca Grimaldi parla con Vittorio e gli confessa tutta la verità sul rapporto che lo lega ad Anita Falco.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:50:00 GMT)

Un posto al sole : stasera CONAN O’BRIEN con Elena ed Enriquez - Anticipazioni : Da stasera (12 marzo) cambiano molte cose a Un posto al sole. La scorsa settimana abbiamo assistito alla conclusione della lunga storyline dedicata alle famiglie Prisco e Canfora, con l’uscita di scena (almeno per ora) di tutti gli interpreti collegati a tale trama: Enrico Maria Pacini (il primo ad andar via qualche settimana fa), Maria Chiara Augenti, Gigio Morra e Fabio De Caro. E adesso, che succede? Se ci seguite spesso, già lo sapete. ...