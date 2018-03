Anticipazione Il Segreto | tragedia a Puente Viejo | colpa di Francisca

Anticipazione Il Segreto : Aquilino rovina Hernando - Dos Casas va via : Il Segreto Anticipazioni: Aquilino nasconde qualcosa, Hernando Dos Casas va via Da alcune settimane a Il Segreto ha fatto il suo arrivo Aquilino. L’uomo pare abbia preso a cuore la situazione economica de Los Menantiales. La new-entry sta infatti facendo di tutto per poter aiutare Hernando e la sua famiglia. In ogni caso, a Puente […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Aquilino rovina Hernando, Dos Casas va via proviene da Gossip e ...

Il Segreto anticipazioni: Marcela scompare ed è in gravissime condizioni Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Marcela rischia di perdere il bambino che porta in grembo. Questo accade a causa dell'incidente avvenuto durante la sua ricerca di Matias. La giovane resta intrappolata sotto un albero. Il Castaneda, come tutti gli abitanti di Puente Viejo,

Il Segreto anticipazioni: Camila scopre di essere incinta dopo aver accusato dei malori Nelle prossime puntate de Il Segreto, Camila avverte dei particolari malori. La moglie di Hernando non si sente più in forze e inizia a comprendere di essere abbastanza debole. Inizialmente la Valdesalce è convinta del fatto che questi malesseri siano dovuti al

Il Segreto anticipazioni: Marcela in pericolo per colpa di Matias e Beatriz Le anticipazioni de Il Segreto segnalano un grave incidente per Marcela. La giovane si mette alla ricerca di Matias, preoccupata dell'arrivo di una tormenta. Il giovane Castaneda, per giustificare le sue lunghe assenze, dichiara di dover prestare aiuto al suo amico Sebas. Mentre

Il Segreto anticipazioni: Camila e Beatriz si legano a Belen, arriva Dionisia Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Belen lascia Puente Viejo, lasciando Camila molto triste. La dolce ragazza dà una svolta alle trame legate a Puente Viejo. Attraverso la sua presenza, infatti, Hernando e Camila riescono a ritrovare la loro serenità, apparendo più

Il Segreto anticipazioni: ecco chi è Aquilino Benegas, il nuovo arrivato che entra nella vita di Beatriz Chi è Aquilino Benegas il nuovo socio di Hernando ne Il Segreto? Si tratta dell'ultimo arrivato a Puente Viejo. Inizialmente si presenta come la salvezza del Los Manantiales. Sappiamo bene che la famiglia Dos Casas si trova, attualmente,

Il Segreto anticipazioni: Carmelo e Adela si sposano, ma prima Francisca si vendica Le ultime anticipazioni de Il Segreto rivelano che Carmelo e Adela si sposano. I due innamorati di Puente Viejo devono, però, superare diverse difficoltà prima di riuscire a coronare il loro sogno d'amore. Una storia che vede anche protagonista l'omicidio del marito

Il Segreto anticipazioni: Camila e Hernando si schierano contro Lucia Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Camila mette in atto un piano ben studiato contro Lucia. La Valdesalce ha intenzione di allontanare la donna dalla sua vita e da quella dei suoi cari. Pertanto, Camila si riunisce con Hernando, al quale gli chiede di

Il Segreto anticipazioni: la morte di Eusebio, il folle piano di Donna Francisca Nelle prossime puntate de Il Segreto Eusebio fa una brutta fine. Dalle anticipazioni sappiamo che Donna Francisca sta portando avanti un piano ben curato, per vincere su tutto e tutti. Infatti, la donna, sino ad ora, ha finto di essere alleata di

Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca si vendica, Cristobal incastrato Nelle prossime puntate de Il Segreto, i telespettatori vedranno finalmente Cristobal pagare tutto il male che ha provocato. Ebbene sì, manca poco alla fine del Garrigues. L'ex intendente di Puente Viejo ancora non sa che gli spetta la grande vendetta di Donna Francisca. Quest'ultima, pur di

Il Segreto anticipazioni: Lucia tenta il suicidio per ricevere attenzioni di Hernando, i dubbi di Camila Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che nelle prossime puntate Lucia tenta il suicidio. La Torres decide di attirare l'attenzione di Hernando, soprattutto dopo le decisioni prese da quest'ultimo in questo periodo. Pertanto, sceglie di assumere del laudano per