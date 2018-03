Anthony Joshua deride Wilder | ' Tira pugni come mulini a vento'

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Cresce l'attesa per la supersfida dei pesi massimi VIDEO trae Joseph Parker, in programma a Cardiff il prossimo 31 marzo. Il vincitore uscira' dal ring con ben quattro cinture,detiene attualmente quella di campione mondiale IBF ed IBO e di Supercampione WBA; Parker è il campione iridato versione WBO. Si tratta del penultimo passo verso la riunificazione del titolo della categoria regina della #boxe. Intervistato da Sky Sports, il pluricampione britannico ha parlato del match contro il neozelandese,lui imbattuto, e si è tolto anche un sassolino dalla scarpa scagliandolo contro Deontay, campione mondiale WBC che in tutti questi mesi non è stato affatto tenero nei suoi confronti. Parker,e... il mulino Deontayvuole riunificare il titolo dei #pesi massimi e lo ha rimarcato anche dopo la recente vittoria per K.O su Luis Ortiz ...