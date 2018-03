Anteprima Sea of Thieves | cosa abbiamo visto nel Beta testing e anticipazioni

chimerarevo

: - SimoneMarcocchi : - DreamBlog : Sea Cloud presenta un’anteprima degli itinerari 2019. Bucket Regatta di St. Barths, isole britanniche e Capo Verde… - DreamBlog : Sea Cloud presenta un’anteprima degli itinerari 2019. Bucket Regatta di St. Barths, isole… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Presentato all’E3 del 2015, Sea ofè senza ombra di dubbio uno dei titoli più attesi del momento. L’ambientazione piratesca, il comparto grafico accattivante e le meccaniche inedite sono i punti di forza di un gioco che si prepara ad approdare su PC e XBox One il 20 Marzo. Rare, azienda britannica nota sopratutto per alcune pietre miliari del passato, è tornata alla ribalta, riuscendo a raccogliere numerosi consensi e a creare una community già attiva e coinvolta ancor prima del lancio effettivo, grazie a una corposa serie di sessioniprima ristrette a utenti prescelti, poi aperte a tutti. Noiavuto modo di giocarle praticamente tutte, alpha compresa, eseguito attivamente lo sviluppo di questo interessante titolo. Ecco dunque tutte le informazioni cheraccolto su Sea of! Un mare di possibilità Il mondo di Sea ofè ...