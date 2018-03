Anteprima Celebrity Masterchef 2

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Dopo la grande fortuna avuta con la prima stagione, ritorna sugli schermi di Sky Uno Hd, giovedì 15 marzo 2018 alle ore 21.15 la seconda stagione dello spin-off creato daItalia,2. A contendersi il titolo di secondod'Italia saranno i personaggi della tv, attrici, giornalisti, ex sportivi e non solo, con un elemento caratterizzante che li accomuna, ossia la passione per la cucina e soprattutto il loro talento, nascosto, dietro ai fornelli. Il cast è composto da 12 personaggi del mondo televisivo che dovranno sfidarsi nelle prove tradizionali dello show: la mistery box, l'invention test, per mettere alla prova la loro abilità culinaria, la prova in esterna e, per concludere, con il fatidico pressure test. Chi sono le nuove celebrities Per questa nuova edizione dello show, la produzione di SKy Uno ha schierato in campo una formazione ...