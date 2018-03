Anna Tatangelo parla della fine della storia con Gigi D’Alessio | “Non siamo tornati

Anna Tatangelo : "Con Gigi è finita - ma non chiedo il mantenimento" : Dopo mesi di voci su una presunta separazione con Gigi D'Alessio , Anna Tatangelo conferma che la loro storia è finita, 'tutto quell'amore che ci lega da 13 anni non è bastato più'. Intervistata dal ...

Anna Tatangelo confessa : “Non ho lasciato Gigi per i problemi economici” : Anna Tatangelo confessa: “Ecco i motivi per cui ho lasciato Gigi D’Alessio” In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair Anna Tatangelo rompe finalmente il silenzio e rivela i motivi che l’hanno spinta a separarsi da Gigi D’Alessio. La cantante napoletana è stufa delle tanti voci che girano sul suo conto e, proprio per questo […] L'articolo Anna Tatangelo confessa: “Non ho lasciato Gigi per i ...

“Questo è il solo motivo…”. Per la prima volta parla Anna Tatangelo. La fine della storia con Gigi D’Alessio è stata un terribile scossone - ma fino a oggi non aveva detto nulla riguardo alla rottura. Ora svela i dettagli molto tristi : “Mi ha fatto molto male” : Da un po’ di tempo si erano perse le tracce di Anna Tatangelo. Dopo 13 anni d’amore e un figlio, la cantante ha deciso di lasciare Amorilandia, dall’Olgiata è andata a vivere ai Parioli, ha lasciato il suo uomo ed è andata via con il figlio Andrea. A breve, dopo una lunga pausa, la rivedremo in tv e alla “sua” musica con un singolo (La fortuna sia con me, in uscita ad aprile) mentre a casa tutto, o quasi, è ...

Anna Tatangelo - ecco perché ha lasciato Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo riparte da se stessa. La cantante di Sora, in una lunga intervista a Vanity Fair in edicola da mercoledì 14 marzo, si dice “rinata, nella bellezza, anche, di girare nuda dopo una doccia, nel silenzio delle mie stanze”. Anna infatti non vive più ad Amorilandia, la villa romana in cui abitava con Gigi D’Alessio e che ha abbandonato a giugno 2017, quando i due avevano annunciato la crisi: si è trasferita in un ...

Anna Tatangelo : "Con Gigi è finita - non voglio essere un arredo in casa. Mi riprendo la mia età e non chiedo il mantenimento" : Le notizie sulla loro storia si rincorrono sui giornali di gossip, tra riavvicinamenti e smentite: ora è la diretta interessata a dare la sua versione dei fatti. Anna Tatangelo, in un'intervista a Vanity Fair, ha raccontato di aver lasciato Amorilandia - la villa dell'Olgiata a Roma dove viveva con il compagno, Gigi D'Alessio - e dopo 13 anni insieme parla di una storia finita, nonostante l'amore. La cantante si è trasferita con il ...

Anna Tatangelo : «A casa da sola» : L’intervista è pubblicata sul numero 11 di Vanity Fair in edicola da mercoledì 14 marzo. Si si mette a fuoco nella vita personale. E, per effetto domino, anche il resto segue un corso nuovo. Così Anna Tatangelo torna in televisione dopo tanto (Celebrity MasterChef Italia, dal 15 marzo su Sky Uno: «Non temo i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino CAnnavacciuolo: solo il loro giudizio sul mio ragù») e alla «sua» musica con un singolo ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme : Sarà di nuovo amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo? Troppo presto per dirlo, anche se il settimanale “Chi”, pubblica le immagini esclusive dei due artisti di nuovo insieme. In occasione del compleanno del cantante partenopeo, Gigi e Anna hanno festeggiato prima con una cena a Roma e, dopo essere rincasati nella stessa villa all’Olgiata, hanno pranzato il giorno seguente con il figlio Andrea e Claudio, figlio di D’Alessio. ...

“Anna - ma allora è vero?”. La Tatangelo beccata così. Hai qualcosa da dirci? La foto non mente e rimbalza su tutti i social. Fioccano gli applausi e i fan non stanno già più nella pelle : Da una parte lui, Gigi D’Alessio, cantante malconcio e malinconico la cui penna è fredda da un po’. Dall’altre lei, Anna Tatangelo, ugola del basso Lazio sempre in tiro e in formissima. Erano una delle coppie più belle dello spettacolo poi, lo scorso luglio, l’annuncio: “Ci prendiamo una pausa di riflessione” avevano detto. Per poi aggiungere: ”La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme : le immagini esclusive : L'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo non è mai finito. Lo stesso cantante lo ha svelato più volte - l'ultima quando era ospite nel salotto di...