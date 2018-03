quattroruote

: Ania - Polizze più semplici e comprensibili - thexeon : Ania - Polizze più semplici e comprensibili - Macrosgroup : #insurance #innovation Polizze più semplici e chiare, #Ania vara le nuove linee guida per la stesura dei contratti:… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) LeRc saranno più chiare. Lha annunciato l, lAssociazione che riunisce compagnie assicuratrici, pubblicando sul proprio sito il documento Contrattie chiari, un insieme di suggerimenti alle compagnie associate per rendere piùle. Liniziativa è il risultato di un invito dellIvass, lIstituto che vigila sulle assicurazioni, che ha condiviso la metodologia e ha approvato il risultato finale, uno standard adattabile a qualsiasi tipo di contratto.Parole. In particolare il documento prevede una semplificazione della terminologia (basta parole o locuzionisolo dagli addetti ai lavori) e condizioni immediatamente: per esempio, anziché "Casa sicura" con esclusioni che limitano la garanzia ai soli eventi piovosi si suggerisce il più immediato "Garanzia pioggia". Tra i suggerimenti dell...