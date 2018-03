Angela Merkel è stata eletta cancelliera della Germania | per la quarta volta

Dazi : ira dell'Europa e della Cina. Angela Merkel : dialogo con gli Usa necessario : 'Questo è protezionismo attacca la ministra tedesca dell'Economia, Brigitte Zypries che urta contro partner stretti come Ue e Germania e limita il commercio libero'. 'Stiamo saldamente dalla parte ...

La squadra tutta al femminile di Angela Merkel : Angela Merkel, che martedì prossimo, 13 marzo, riceverà per la quarta volta l’incarico di guidare il governo tedesco, non è solo la donna più potente del mondo, è stata in questi anni, per lo meno per i suoi colleghi maschi, anche la donna più temuta. E’ stata per loro una sorta di mantide religiosa che li ha fatti fuori (politicamente parlando) uno dopo l’altro se osavano farle ombra, contrastarla, insomma mettersi in lizza per la sua ...

GERMANIA - REFERENDUM SPD : SÌ A GRANDE COALIZIONE/ Angela Merkel - cosa succede ora : il 14 marzo sua rielezione : GERMANIA, REFERENDUM Spd: sì alla GRANDE COALIZIONE dopo il voto del board dei socialdemocratici. Larghe Intese Merkel-Schulz, ora il governo si può fare. Ma gli elettori sono scontenti(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:23:00 GMT)

Germania - sì a Grosse Koalition Cdu-Spd : Angela Merkel cancelliera per la quarta volta. Sconfitti Afd e giovani socialisti : Via libera alla Grosse Koalition e al quarto governo di Frau Angela Merkel. Con il 66% di sì, un risultato molto più largo del previsto, i 463mila iscritti al partito socialdemocratico tedesco si sono espressi a favore dell’accordo di coalizione firmato il 7 febbraio scorso tra l’Unione cristiano democratica e appunto la Spd. Cinque mesi dopo le elezioni del 24 settembre scorso, la Germania avrà di nuovo un governo: il 14 marzo Merkel tornerà ...

Germania - il popolo della Spd approva la Grosse Koalition guidata da Angela Merkel : Via libera in Germania dell’Spd alla Grosse Koalition per formare un governo con Angela Merkel. Il tesoriere del partito, Dietmar Nietan, alla Willy-Brandt-Haus, ha affermato che la base dell’Spd ha votato a favore della Grosse Koalition con Angela Merkel con il 66,02% dei consensi. ...

Germania - il popolo della SPD decide se ci sarà ancora una Grosse Koalition guidata da Angela Merkel : Lo spoglio in corso per tutta la notte: alle 9 i tedeschi sapranno se, oltre cinque mesi dopo le elezioni, ci sara' un governo Cdu/Csu-Spd o se, in caso di esito negativo, si aprira' una fase di incertezza. E a Bruxelles e nei Paesi dell'Unione cresce l'ansia delle cancellerie

"Per Angela Merkel l'Italia è irrilevante - indipendentemente dal colore politico" : L'Italia? irrilevante. Parola di Angela Merkel. "Per la Merkel l'Italia è irrilevante, indipendentemente dal colore politico". Quando sarebbero state pronunciate queste opinioni così...

Peter Altmaier all'Economia - Angela Merkel sceglie l'uomo che "risolve i problemi" : Angela Merkel ha svelato i nomi e gli incarichi dei ministri del suo partito che faranno parte dell'esecutivo di Grosse Koalition (GroKo), che potrebbe finalmente vedere la luce se gli iscritti dell'Spd daranno il via libera all'intesa nel referendum i cui risultati si conosceranno il 4 marzo."Questi sono i nomi che presenterò al presidente della Repubblica se si arriverà alla creazione del governo", ha annunciato Merkel, indicando ...

Angela Merkel : Più fondi europei a chi accoglie i migranti : I Paesi che ospitano più migranti siano "ricompensati" con più fondi europei. È la proposta della Germania, che domani farà arrivare sul tavolo del vertice europeo un documento in cui sottolinea che i fondi saranno sottratti ai Paesi più poveri dell'Europa centrale e orientale."La mossa - ha spiegato il Financial Times - è un segnale della frustrazione della Germania verso Ungheria e Polonia e altri Paesi che sono ...

Germania - Cdu : il numero due di Angela Merkel verso le dimissioni - : Il segretario Peter Tauber pronto a lasciare dopo le critiche per il risultato registrato alle ultime elezioni, uno dei peggiori ottenuti dal partito dal '49. Secondo quanto scrivono i media tedeschi, ...

Paolo Gentiloni - cosa promette ad Angela Merkel in conferenza stampa sulle elezioni italiani : Non saranno certo i sondaggi a scegliere il prossimo governo italiano: Paolo Gentiloni, in conferenza stampa con Angela Merkel, mette in guardia da chi disegna scenari foschi di governi impossibili, ...