Ancora influenza - il picco non cala #virus #yamagata : Ancora gira l’influenza nelle case degli italiani. Quest’anno con le temperature altalenanti, caldo-freddo-caldo e poi una bella botta di freddo tante persone si sono ammalate, un po’ per la mancanza d’attenzione nel ricorrere allo stratagemma della vestizione a “cipolla”, prendendo talvolta freddo perchè vestiti leggeri, altre volte sudando e prendendo poi l’aria comunque invernale. Il virus, quello ...

Influenza - virus colpisce Ancora : 7.7 milioni di italiani contagiati : I virus dell’Influenza colpiscono ancora nel Belpaese. Nella settimana dal 26 febbraio al 4 marzo si riduce ulteriormente, comunque, il numero di nuovi casi, pari a circa 281.000, per un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 7.766.000 italiani colpiti. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino della rete Influnet, diffuso dall’Istituto superiore di sanità. In quasi tutte le Regioni italiane il livello di ...

L'anno record dell'influenza - durerà Ancora un mese : "Quasi otto milioni di casi" : L'influenza 2018 non è già un ricordo. Anzi. "L’attività influenzale continuerà probabilmente ancora per alcune settimane. I motivi dell’elevato...

Influenza 2018 : numerosi casi “imprevisti” - l’epidemia durerà Ancora settimane : “L’attività Influenzale continuerà probabilmente ancora per alcune settimane. I motivi dell’elevato impatto clinico (e anche mediatico) di questa stagione sono molteplici, ma l’elemento più significativo è la circolazione imprevista di un ceppo addizionale di Influenza B rispetto alle precedenti stagioni. Infatti, nella stagione in corso hanno circolato 4 distinti ceppi di virus dell’Influenza (AH1N1, AH3N2, ...

Influenza : casi in calo soprattutto tra i bimbi - ma è Ancora intensa : Nella sesta settimana del 2018, continua a diminuire il numero di casi di sindrome Influenzale anche se il livello di incidenza si mantiene ad un livello di “Media” intensità con 8,8 casi per mille assistiti: lo rileva il bollettino InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità. La diminuzione del numero di casi è generalizzato in tutte le fasce di età anche se più marcato in quelle pediatriche. Il livello dell’incidenza è pari a 27,8 casi ...

Il capo degli 007 Usa accusa la Russia : "Cerca Ancora di influenzare il voto Usa e Ue" : Dan Coats individua nella Corea del Nord e nel conflitto Iran-Arabia Saudita i pericoli maggiori per il mondo: "Il rischio di conflitti non è mai stato così elevato dalla guerra fredda".

Influenza : in lieve calo ma Ancora intensa - colpiti 5.5 milioni di italiani : Nella quarta settimana del 2018, continua a diminuire il numero di casi anche se il livello di incidenza si mantiene “Alto” con 12,4 casi per mille assistiti: lo ha rilevato InfluNet, il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’Influenza. Nelle fasce di età pediatrica si osserva una lieve diminuzione del numero di casi anche se rimangono le fasce di età maggiormente colpite con un livello dell’incidenza pari a circa ...

Influenza : Fimp - Ancora troppi bambini colpiti - cambiare strategia. : Secondo la Fimp per poterlo raggiungere sono necessarie: un'azione forte, convinta, congiunta di istituzioni, società scientifiche, figure di primo piano del mondo scientifico, culturale, sociale; un ...

Salute - FIMP : Ancora troppi bambini colpiti dall’influenza stagionale : L’influenza stagionale anche quest’anno ha interessato soprattutto i giovanissimi. Secondo gli ultimi dati ha colpito il 4% dei bambini con meno di quattro anni e il 2% di quelli d’età compresa tra i 5 e ai 14 anni. In questi giorni mentre la curva dell’incidenza della malattia per gli adulti sta scendendo, per gli under 14 anni ha ripreso a salire. “E’ la dimostrazione che la strategia adottata finora contro l’influenza in età pediatrica è ...

Influenza - aumentano i casi ma non è stato Ancora raggiunto il picco : Definita come la più aggressiva di questi ultimi anni, l'Influenza 2018 ha già messo a letto ben 2 milioni di italiani, di cui 672mila solo nell'ultima settimana. Complessivamente, secondo gli esperti, quest'anno il virus Influenzale metterà ko 5 milioni di italiani. Si tratta di numeri significativamente in crescita se teniamo conto che si tratta di una cifra doppia rispetto al 2017. Inoltre come ha chiarito Gianni Rezza, esperto dell'Istituto ...