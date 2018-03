Ancona | inchiesta sulla “psico-setta” macrobiotica | “Adepti come schiavi” Una donna pesa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) “I farmaci non curano, tolgono semplicemente i sintomi, la medicina uccide, i medici sono degli assassini”. Mario Pianesi, imprenditore considerato un’autorità nel campo dell’alimentazionein Italia e guru 73enne di una psico-setta tra le Marche e l’Emilia Romagna, lo diceva ai suoi adepti. Con l’aiuto dei suoi collaboratori, secondo la Procura e i poliziotti della squadra mobile di, li aveva ridotti in schiavitù. Persone fragili o malate erano costrette a diete da fame con il miraggio della guarigione. A lavorare gratis, o quasi, e a donare soldi in continuazione. Una holding dell’alimentazione naturale e della sofferenza, secondo la magistratura. E’ il mondo segreto del guru Pianesi, pioniere del settore, inventore della dieta Ma.Pi. (dal suo nome), con contatti ad alto livello nel mondo scientifico ufficiale. Un sistema portato alla luce dalla ...