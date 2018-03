Anci | sindaco di Norcia non si dimetta

L'ex sindaco di Adro LAncini dai Soli delle Alpi all'Europarlamento : E proprio la magistratura aveva decretato la fine della parabola politica di Oscar Lancini: nel 2013 era finito agli arresti domiciliari con l'accusa di turbativa d'asta. Interpretando in maniera ...

Il sindaco Sala è ubiquo - ma non sgAncia - . La polemica con Torino? Per carità - basta : ... passando per le 'Cento donne contro gli stereotipi', il 'Cibo: femminile plurale', le 'Donne al lavoro' di Vera Gheno, le Donne come noi , Sperling & Kupfer, , le 'Donne nella scienza' e Il ...

Il sindaco Sala è ubiquo (ma non sgAncia). La polemica con Torino? Per carità - basta : Ci sono: il presidente dell'Aie Ricardo Franco Levi, il direttore Andrea Kerbaker, l'Ad di Fiera Milano Fabrizio Curci, il sindaco Giuseppe Sala, l'assessore Del Corno. Tutti pronti a tagliare il nastro - fucsia - della seconda edizione di Tempo di libri. La fiera del libro di Milano. Poi il nastro lo taglia la piccola Sofia, perché è l'8 marzo, e allora una bambina rappresenta le donne. E anche tutti gli studenti che sono ...

Appalti - annullata sentenza contro l'ex sindaco di Adro LAncini : La difesa del leghista che era a capo del Comune bresciano: "I giudici hanno letto il dispositivo senza camera di consiglio". La corte d'appello dice sì

Bevagna - approvazione bilAncio e ordine del giorno ricco. Tra le comunicazioni del sindaco la seconda trance di finanziamenti post sisma e i ... : Tra gli appuntamenti da segnare in agenda ricordati dal sindaco quello a Santa Maria Laurentia il 15 marzo con l'anteprima di Festa di Scienza e Filosofia e quello del 20 aprile quando il teatro ...

[Il retroscena] L'ex ministro marxista ma milionario e il sindaco ribelle : la strana coppia lAncia il nuovo movimento : "In Italia la scena politica è molto triste, ma a livello locale ci sono movimenti politici interessanti e progressisti", disse. Si riferiva evidentemente a DeMa, il gruppo messo in piedi dal sindaco ...

Catania : minacce sul web a sindaco - solidarietà AnciSicilia : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Esprimiamo la massima solidarietà al sindaco di Catania e presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco per l'inquietante atto intimidatorio perpetrato ai suoi danni, in queste ultime ore, sul web". A dirlo sono il presidente dell'Anci Sicilia Leoluca Orlando e

Macerata - il sindaco CarAncini : “Manifestazione? Bella ma molto connotata politicamente. Alla città serve altro” : Romano Carancini, sindaco di Macerata, conferma che al corteo che ieri ha raccolto migliaia di adesioni e che ha sfilato per le vie della città in segno di solidarietà alle vittime dell’attentato compiuto da Luca Traini non avrebbe presto parte. “Una manifestazione di respiro nazionale con una forte connotazione politica” spiega dallo stand della Regione Marche del BIT, la Borsa Internazionale del Turismo inaugurata domenica a ...

Macerata - il sindaco CarAncini : 'Solo slogan inutili. A me lasciano i cocci' : Romano Carancini ha passato il sabato pomeriggio in Comune. O meglio: nel palazzo dove ha sede l'ufficio tecnico dell'amministrazione perché le stanze del sindaco e della giunta sono inagibili da ...

TERREMOTO AMATRICE - SINDACO PIROZZI INDAGATO/ Accusa di omicidio colposo : solidarietà del presidente Anci : AMATRICE, il SINDACO Sergio PIROZZI INDAGATO per omicidio colposo per crollo di una palazzina durante il TERREMOTO del 2016: candidato alla Regione Lazio, "a ridosso delle Elezioni, caso?"(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 18:04:00 GMT)

Fermo. Nell'ambito del progetto Retailink per il rilAncio del commercio - Calcinaro riceve il sindaco di Romans e l'assessore di Spoleto : Tidei ha spiegato le funzioni e gli obiettivi della Camera di commercio che valorizza e sostiene l'economia del territorio.

Il grido amaro di Romano CarAncini - sindaco di Macerata - ad Huffpost : "Chi era razzista si arma - chi non lo era lo sta diventando" : "Ci hanno messo duramente alla prova, colpito e ferito". Il sindaco di Macerata, Romano Carancini del Pd, è scioccato. Si trova proprio in piazza della Vittoria, dove ieri è stato arrestato Luca Traini mentre faceva il saluto fascista avvolto in una bandiera tricolore, in mezzo ai fasci littori del monumento in onore della grande Guerra, dopo aver colpito all'impazzata immigrati incrociati lungo la strada e aver sparato contro la ...

Sparatoria a Macerata contro gli immigrati : le dichiarazioni del sindaco Romano CarAncini : “L’odio e la rabbia non possono sopraffare il rispetto delle persone, che deve venire prima di tutto”. Sono le parole del