Anche in politica | non solo nel cinema | le donne subiscono

Borse stAnche di politica 'reality' e protezionismo di Trump : Uno dei timori dei mercati riguarda inoltre la guerra commerciale avviata da Trump in nome di una visione politica economica di stampo protezionista. Liveblog in corso: gli aggiornamenti sono ...

'Viviamo in una società maschilista in cui prevale la logica fallica. Serve una nuova mentalità. Anche in politica' : Chi non vuole venire in Italia per visitarla? Però gli italiani scappano perché vivono in un mondo che non è più al passo con le esigenze. Io vorrei vedere aldilà di quello che viene proposto. Il ...

Syusy Blady : "Viviamo in una società maschilista in cui prevale la logica fallica. Serve una nuova mentalità. Anche in politica" : Si chiama Maurizia Giusti, ma è per tutti Syusy Blady. Nell'immaginario comune è legata a Patrizio Roversi, con cui ha viaggiato per vent'anni intorno al mondo, divenendo un'anticipatrice inconsapevole dei reality show. A fatica poi si è conquistata una sua indipendenza lontana dal piccolo schermo. Adesso vive a Bologna, si dedica al sito di Turisti per Caso, e ha fondato un altro portale che intreccia il viaggio al nostro ...

Reddito cittadinanza e flat tax? Quanta fiducia nella politica. Anche troppa - Vvox : Salvini ha predicato in lungo e in largo due provvedimenti esiziali per la nostra economia: la flat tax al 15% e l'abolizione della legge Fornero , dal nome del ministro promotore al tempo del ...

Politica - Anche se puniti continuano a mentire : Vicenza E' una voce che gira anche in ambienti a 5 stelle, soprattutto del nord: il sud col voto di domenica non ha prodotto nessuna rivoluzione, ma ha votato spinto dalla necessità o dal desiderio di ...

Anche la Cina pronta a reagire alla nuova politica sui dazi di Washington : Pechino è pronta a dare agli Stati Uniti una risposta necessaria e giustificata, sottolineando che nell'era della globalizzazione questa guerra commerciale danneggerebbe tutti - Mentre dovrebbe ...

Il ripescato. Se Anche la politica ha i suoi raccomandati – L’Istantanea di Caporale : Ce lo ricordiamo tutti il figlio di papà. Ciascuno di noi ha avuto la sfortuna di averlo al suo fianco. Era un tipo che aveva stampato sulla fronte la sua diversità: soldi in tasca senza averli sudati, lavoro assicurato senza competenza, diletto senza fatica, ozio senza riposo. Il figlio di papà, nella lunga tradizione familistica italiana, è il raccomandato e appartiene a tutte le classi sociali. Ogni mestiere ha il suo, ogni famiglia ne ...

Elezioni : Berlusconi - in campo Anche per non lasciare politica per sentenza incredibile : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Non solo la volontà di contrastare il Movimento 5 stelle, ma nella decisione di impegnarsi nell’ennesima campagna elettorale “forse c’è anche questo, non voglio finire una mia partecipazione di amore per l’Italia con quel modo assurdo e scandaloso della mia espulsione dalla politica, sulla base di una sentenza politica incredibile”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite su La7 di ...

BAnche E POLITICA/ Il rischio di una nuova crisi per colpa dei partiti : Il nostro sistema bancario sarà in grado di reggere un'altra crisi economica? Secondo ROSSELLA RETTURA, Direttore di Refin London, la risposta è no.

BAnche e politica : cittadini e imprese in difficoltà : Il 4 marzo si avvicina, e con lui l’appuntamento elettorale. Quali sono i risultati in termini di stabilità bancaria dell’ultima

L’esempio di Pif : si può fare buona tv Anche parlando di politica : In campagna elettorale la corsa fra i candidati non è quella all’ultimo voto, ma quella all’ultimo spazio televisivo. I moribondi talk show non possono che ringraziare le imminenti elezioni per averli riportati in vita, ma anche i contenitori di intrattenimento non si sottraggono alla giostra della politica, invitando nei salotti della tv i futuri parlamentari. Insomma nell’ultimo mese i politici sono spuntati nei palinsesti come funghi, ci ...

BAnche E POLITICA/ Le Fondazioni muovono sulle Popolari aggreganti : pronto il nuovo risiko : Fondazione Carimodena - storica azionista di UniCredit - sposta la sua attenzione su Bper. mentre l'aumento Creval e il futuro di Mps accendono le attese di risiko. di NICOLA BERTI

Albania-Kosovo : premier Rama auspica politica estera comune Anche grazie a unico presidente : "L'Albania e il Kosovo avranno una politica estera comune, e non solo ambasciate congiunte e missioni diplomatiche. Perché no, anche un solo presidente come simbolo di unità nazionale e politica di ...