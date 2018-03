Anas firma accordo per rete stradale in Armenia Armani | Alta valenza

Anas : firma accordo in Armenia per sviluppo rete stradale : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Anas arriva in Armenia per lo sviluppo delle rete stradale nell’ambito dei nuovi itinerari della Via della Seta. Oggi, a Yerevan, una delegazione, guidata da Gianni Vittorio Armani amministratore delegato di Anas (gruppo FS Italiane) e da Bernardo Magrì ad di Aie, la controllata di Anas che opera sui mercati esteri, ha incontrato il Primo Ministro armeno Karen Karapetyan, il ministro dei Trasporti Vahan ...

Anas : firma accordo in Armenia per sviluppo rete stradale : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Anas arriva in Armenia per lo sviluppo delle rete stradale nell’ambito dei nuovi itinerari della Via della Seta. Oggi, a Yerevan, una delegazione, guidata da Gianni Vittorio Armani amministratore delegato di Anas (gruppo FS Italiane) e da Bernardo Magrì ad di Aie, la controllata di Anas che opera sui mercati esteri, ha incontrato il Primo Ministro armeno Karen Karapetyan, il ministro dei Trasporti Vahan ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia firma il colpaccio : Halkbank steso 3-0 - quarti di finale a un passo. Zaytsev e AtAnasijevic da urlo : Perugia ha firmato il colpaccio, ha espugnato la Baskent Sport Hall e ha demolito l’Halkbank Ankara con un sonoro 3-0 (25-18; 25-22; 31-29) nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils hanno seriamente ipotecato il passaggio del turno: basterà conquistare due set nel ritorno in programma settimana prossima al PalaEvangelisti per volare ai quarti di finale. I ragazzi di coach ...

Fs-Anas - con firma al Mef nasce gruppo da 11 miliardi di fatturato : «Con l’ok dell'Antitrust Ue e la firma oggi al Mef si è chiusa l’operazione dell’integrazione del gruppo Anas in Fs». Lo hanno annunciato i vertici di Fs e Anas Renato Mazzoncini e Gianni Vittorio Armani. Quello nato oggi è un gruppo da 11 miliardi di fatturato con taglio di costi per 800 milioni...

Fs-Anas - con firma al Mef nasce gruppo da 11 miliardi di fatturato : «Con l’ok dell'Antitrust Ue e la firma oggi al Mef si è chiusa l’operazione dell’integrazione del gruppo Anas in Fs». Lo hanno annunciato i vertici di Fs e Anas Renato Mazzoncini e Gianni Vittorio Armani. Quello nato oggi è un gruppo da 11 miliardi di fatturato con taglio di costi per 800 milioni. L'effettivo aumento di capitale è di 2,86 miliardi...