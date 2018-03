Analisti | di Trump sono più pericolosi i dazi dei licenziamenti

Apple compra Netflix? Gli Analisti ne sono sicuri dopo la riforma di Trump : danno o speranza per la piattaforma? : Apple compra Netflix? Non sappiamo ancora se sia una notizia positiva o negativa ma c'è una grande possibilità che questo accada. La notizia arriva dagli Usa e, più precisamente, dagli analisti di Citi che sono sicuri che la riforma Trump possa spingere il colosso della mela a mettere le mani sulla piattaforma streaming. Secondo Jim Suva e Asiya Merchant sembra che Cupertino sia pronto a spendere gran parte del denaro disponibile in contante ...