Amici 17 | sabato 7 aprile l' inizio del serale | Annalisa possibile coatch?

Amici 2018 - quattordicesima puntata di sabato 10 marzo in diretta : Amici 2018 Nuovo appuntamento con gli speciali di Amici 2018 e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, scatta il liveblogging del sabato pomeriggio per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della quattordicesima puntata. Amici 2018: le anticipazioni del quattordicesimo speciale In diretta su Canale 5, a partire dalle 14.10, Maria De Filippi conduce il quattordicesimo speciale di Amici ...

Amici 2018 - undicesima puntata di sabato 17 febbraio in diretta : ospite Tom Walker : Irama - Amici 2018 La corsa al Serale di Amici 2018 continua con l’undicesimo speciale del sabato pomeriggio. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 2018: la diretta minuto per minuto dell’undicesimo speciale di sabato 17 febbraio 14.12: Maria De Filippi entra in studio e dà il via alla puntata. Subito la ...

Amici 2018 - decima puntata di sabato 10 febbraio : la nuova allieva Sephora elimina Claudia : Sephora - Amici 2018 Nel sabato di Sanremo, non si fermano gli speciali di Amici 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 2018: la diretta minuto per minuto del decimo speciale di sabato 10 febbraio 14.12: Aspettando Amici… con Maria De Filippi che entra in studio e dà il via alla puntata. Si parte dalla ...

Amici 2018 anticipazioni sabato 10 febbraio : eliminati Yaser e The Jab? : Ad Amici 2018, sabato 10 febbraio ci saranno due eliminati: le anticipazioni non riveleranno i nomi certi tra i quattro a rischio, perché la puntata sarà in diretta e non siamo in possesso di spoiler (sarebbe impossibile), ma in base alle parole usate dai professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco possiamo farci un'idea su chi sia a rischio più di chi. Zic, Black Soul Trio, Yaser e The Jab sono stati chiamati in studio dai due insegnanti perché ...