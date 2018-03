Ambiente | tempo è ‘quasi’ scaduto per futuro green | imprese e esperti a confronto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Paese delle contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da meno: c’è la Montello spa che ricicla 800mila tonnellate di rifiuti all’anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C’è un’imprenditrice del vino naturale come Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa l’esatto opposto. Il, però, èe non è piùdi tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza della specie. La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero ...