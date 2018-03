Ambiente | in Italia circolano più di 260 000 auto elettriche

Ricerca & Ambiente : pubblicato il censimento delle piante aliene d’Italia : Dopo un lavoro durato quasi dieci anni è stato appena pubblicato sulla rivista internazionale “Plant Biosystems” l’elenco aggiornato delle piante aliene (o esotiche) che si sono diffuse spontaneamente in Italia. Si è trattato di una Ricerca corale realizzata grazie alla collaborazione di 51 Ricercatori italiani e stranieri e coordinata da un gruppo di studiosi fra cui Lorenzo Peruzzi, professore di Botanica sistematica dell’Università di Pisa. A ...

Rapporto Controlli Ambientali AIA/Seveso del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente : in Italia 6600 impianti sotto controllo : Nel 2016 effettuate 2600 visite ispettive, 5840 attività di campionamento, 1350 non conformità riscontrate (vale a dire il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nei decreti AIA, che può essere sanzionato amministrativamente o penalmente), presso i circa 6600 impianti industriali AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e Seveso. Sono i dati relativi ai Controlli statali e regionali del II Rapporto Controlli Ambientali AIA/Seveso ...

Morto Carlo Ripa di Meana, presidente di Italia Nostra ed ex ministro dell'Ambiente

Ambiente - Ecoitaliasolidale : “Oggi giornata mondiale della natura” : “Oggi si celebra la giornata mondiale della Natura istituita dalle Nazioni Unite il 20 dicembre 2013, nata con l’obiettivo di celebrare la vita in tutte le sue forme e la difesa dell’Ambiente. Nel considerare l’importanza dell’educazione ambientale soprattutto rivolta alle giovani generazioni che rappresentano il futuro del mondo, Ecoitaliasolidale anche quest’anno lo dedica ai parchi, ai giardini e a tutti ...

LegAmbiente : Cinque proposte green per rilanciare l’Italia! : Per rilanciare l’Italia, creare lavoro e rendere l’economia più competitiva e orientata alla salvaguardia dell’ambiente, Legambiente ha presentato ai candidati politici di tutti gli schieramenti un pacchetto di sfide e idee green per la prossima legislatura. Ecco le Cinque proposte dell’associazione ambietalista che guardano al futuro, alcune delle quali sono a costo zero senza creare debito o determinare un aumento ...

Ambiente - arriva in Italia la campagna contro le cannucce : Un gruppo di nostri connazionali che lavorano in Gran Bretagna ha deciso di esportare l'iniziativa per ridurre l'uso dell'oggetto di plastica più diffuso per...

Ambiente : “Parte dal Lazio una figura innovativa nel panorama delle Aree Protette Italiane” : “Parte dal Lazio una nuova figura innovativa nel panorama delle Aree Protette italiane. Una figura a tutto tondo che sappia da una parte cosa è il Piano di Assetto di un Parco ma anche dall’altra abbia una visione d’insieme di tutti gli aspetti legati anche all’Urbanistica, all’Economia, all’Ambiente. Il Master che inizierà, Mercoledì all’Università La Sapienza con un partenariato di grande spessore e qualità andrà a formare una nuova figura ...

Elezioni politiche - Donatella Bianchi - WWF Italia - : 'la politica si dimostra ancora disinteressata all'Ambiente - al via una nostra vera e propria campagna apartitica sui social' : " Abbiamo deciso di affidare al lupo, alle energie pulite, all'acqua, al paesaggio, al mare il compito di risvegliare una politica assopita, di richiamare la centralità del tema ambientale, ...

LegAmbiente ai partiti 'Cinque proposte green per rilanciare l'Italia' : ... introdotta da Edoardo Zanchini , vicepresidente nazionale di Legambiente e da Leonardo Becchetti , ordinario di Economia politica all'Università di Tor Vergata, e moderata da Stefano Ciafani , ...

Ambiente - Kyoto Club ed EU-ASE : cambiare la posizione italiana in Europa in favore dell’efficienza energetica : In una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, firmata da Monica Frassoni, Presidente Di European Alliance To Save Energy, Kyoto Club e EU-ASE chiedono al titolare di Via Molise “di assumere una posizione favorevole sulla Direttiva sull’ Efficienza energetica (EED) e sul Regolamento sulla Governance dell’Unione energetica 2030 per guidare la transizione energetica dell’UE. Il 14 febbraio prossimo il ...

Ambiente : l’Europa bacchetta l’Italia sul rumore - 2 mesi per evitare la Corte di Giustizia : Il rumore ambientale, causato dal traffico stradale, ferroviario e aeroportuale, è la seconda causa di decessi prematuri dopo l’inquinamento atmosferico: la Commissione Europea ha chiesto all’Italia di rispettare le disposizioni fondamentali della direttiva sul rumore (direttiva 2002/49/CE) che prevede che gli Stati membri adottino le mappe acustiche che rappresentano la situazione nei maggiori agglomerati, lungo gli assi stradali e ...

Ambiente - Eurispes : il 77 - 5% degli italiani teme i cambiamenti climatici : Quasi otto italiani su dieci (77,5%) temono i cambiamenti climatici: lo ha rilevato il Rapporto Italia 2018 dell’Eurispes, incentrato sulla sensibilità ambientale. Negli ultimi dieci anni, tra il 2008 e il 2018, i timori derivanti dalle notizie sui cambiamenti climatici, pur restando largamente condivisi, sono complessivamente diminuiti: dall’81,5% del 2008 al 77,5% del 2018 di chi si sente ‘molto’ e ...

LegAmbiente - rapporto Mal’aria 2018 : “Sette milioni di italiani respirano polveri sottili per metà dell’anno” : Sono 31 le città italiane che nel 2017 hanno superato i limiti per le polveri sottili e per l’ozono. La maglia nera va a Cremona con 178 giorni di inquinamento rilevato (105 per le polveri sottili e 73 per l’ozono), seguita da Pavia (167) e Lodi, Mantova e Monza con 164 giorni di inquinamento totale. Poi ci sono Asti (162), Milano (161) e Alessandria (160). Tra queste 31 città, 28 superano i 100 giorni di inquinamento e 16 superano i 150 giorni. ...